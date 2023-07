Malnutrizione proteica e prevenzione con la dieta

Che cos’è la malnutrizione proteica, in che casi si verifica, come evitare che si manifesti, quale alimentazione adottare a seconda delle età: le risposte della dottoressa Renata Alleva a queste e molte altre domande sul tema.

Cos’è la malnutrizione proteica e quale alimentazione seguire per evitarla?

Le diete occidentali sono caratterizzate da un eccessivo consumo di proteine, soprattutto carni rosse, carni bianche e salumi, complici anche alcune diete iperproteiche finalizzate al dimagrimento veloce. Pertanto, è più raro sentire parlare di carenza di proteine nella dieta, sebbene a causa di diete troppo sbilanciate verso i carboidrati raffinati, oppure per un aumentato fabbisogno, come nell’attività sportiva intensa, o durante la crescita o durante la terza età, non è cosi infrequente che il fabbisogno proteico giornaliero non venga raggiunto. Ci sono poi condizioni patologiche, come la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, le insufficienze renali oppure persone che seguono terapie oncologiche o adolescenti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, in cui la carenza è così marcata da poter essere definita una vera e propria malnutrizione proteica.

Perché le proteine sono così importanti?

Le proteine sono fondamentali, basti pensare che dopo l’acqua, sono la componente più abbondante nel nostro corpo, dove svolgono molte funzioni:

1. Strutturale: essendo componente principale del muscolo, pelle, unghie, capelli;

2. Immunitaria: di trasporto (di ossigeno, minerali, lipidi);

3. Regolatoria: enzimi e ormoni che regolano l’attività delle cellule.

Le proteine sono costituite da 20 aminoacidi, di cui nove sono definiti essenziali (leucina, isoleucina, istidina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) ossia possono essere assunti solo con gli alimenti, in quanto il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli. Una inadeguata assunzione proteica per lungo tempo, associata anche a sedentarietà, porta alla perdita di massa muscolare, sarcopenia, una condizione frequente negli obesi che è associata a maggior rischio di fratture e soprattutto nei pazienti anziani. Una meta-analisi del 2019 ha evidenziato che una carenza proteica in persone di 60 anni, si traduce in una sindrome caratterizzata da debolezza, lentezza, bassa energia e attività. A tutte le età, un inadeguato apporto proteico, aumenta il rischio di ammalarsi.

Quali sono i segnali di una malnutrizione proteica?

Debolezza, affaticamento, infezioni ricorrenti, capelli fragili, unghie fragili e rigate verticalmente, sistema immunitario debole, edema ai piedi, sono solo alcuni segnali che non stiamo assumendo la corretta quantità proteica. Anche la sensazione di fame insaziabile e voglia di zuccheri può essere un segnale che stiamo assumendo poche proteine: infatti le proteine contribuiscono, insieme alle fibre della verdura, a dare il senso di sazietà ed evitare che la glicemia si innalzi troppo velocemente, facendo poi tornare la fame più rapidamente.

Quante proteine è corretto assumere?

Secondo i livelli di assunzione raccomandata (LARN):

• nei bambini tra gli 1 ai 10 anni l’assunzione giornaliera è di circa 1g/kg/di peso corporeo;

• dall’adolescenza in poi, i fabbisogni proteici raccomandati sono leggermente diversi tra maschi e femmine e per le fasce di età tra 11- 14 anni sono rispettivamente (0,97 g/kg e 0,95 g/kg);

• Dai 18 e i 59 anni l’assunzione raccomandata è di 0,90 g/kg, per i maschi (63 g di proteine al giorno, considerando un peso corporeo di 70 kg) mentre per le donne 0,90 g/kg, circa 54 g di proteine al giorno considerando un peso medio di riferimento di 60 kg.

Da notare che il fabbisogno raccomandato aumenta nelle persone anziane ad 1,1 g/kg e in gravidanza e allattamento in cui è previsto un aumento di 26g nel terzo trimestre.

Come pianificare la dieta per evitare carenze?

Innanzitutto sfatiamo il fatto che seguire una dieta vegana significhi assumere poche proteine e di qualità inferiore, in quanto se ben pianificata, è completa di tutti gli aminoacidi essenziali, combinando bene nello stesso pasto, legumi (lenticchie, ceci, fagioli, soia), cereali (avena, orzo, farro), semi oleosi, noci. Indipendentemente dalla dieta che si intenda seguire, una buona regola è bilanciare i pasti aggiungendo sempre una fonte di proteine, a partire dalla colazione: alcuni esempi sono porridge di avena con semi misti, noci e frutta fresca preferibilmente con la buccia nei frutti in cui è edibile, oppure yogurt greco, frutta fresca, fiocchi di avena e semi, oppure uovo strapazzato una fetta di pane e frutta di stagione, pancake con farina di avena e uovo, con crema di nocciola o burro di arachidi e kefir. A pranzo e cena un cereale (orzo farro grano saraceno o pasta di semola di grano duro) con una porzione di proteine animali o vegetali (pesce o legumi, uova e carne) e verdure. L’utilizzo di semi e legumi germogliati, aumenta la quantità di proteine di circa il 30 %. Inoltre, con la germogliazione si ha la scissione delle proteine in amminoacidi, col risultato che sono più facilmente assimilabili dall’organismo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è necessario incrementare l’assunzione proteica più velocemente, e soprattutto in persone che hanno poco o appetito o hanno difficoltà a masticare, merluzzo, carne di tacchino, coniglio, uova, yogurt greco, sono fonti di una buona quantità di proteine che garantiscono una buona digeribilità e possono essere trasformate in mousse facilmente ingeribili. Si può seguire una dieta con buon apporto proteico, con un occhio anche alla sostenibilità: basta ridurre gli alimenti trasformati (salumi) e carni di allevamenti intensivi, preferire pesci di piccola pesca e non salmoni di allevamento, introdurre giornate vegetariane e preferire le produzioni biologiche.

Su quali fonti scientifiche sono basate le sue risposte e su cui è possibile approfondire alcuni dei temi?

Cliccate sui seguenti link (testi in inglese)

Nutrients 2022, 14(13), 2767

Nutrients 2018 Sep; 10(9)

Renata Alleva si laurea in Scienze Biologiche nel 1990 e consegue un dottorato di ricerca all’Università degli studi di Bologna. Inizia la carriera di nutrizionista nel 2004 dopo il conseguimento un Master di II° Livello in Nutrizione Clinica presso l’Università di Siena. Nel 2009 ha conseguito il titolo di specialista, presso l’Università di Siena.