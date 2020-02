“She ‘s the only friend I’d skip school for”: ovvero “L’unica amica per cui valga la pena di saltare la scuola”, scrive Malala Yousafzai pubblicando su Twitter una sua foto con Greta Thunberg, scattata all’Università di Oxford. Malala è la più giovane vincitrice del Premio nobel per la Pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione – bandito da un editto dei talebani – delle donne della città di Mingora. Una paladina del diritto all’istruzione in tutto il mondo.

Anche Greta scrive sui suoi profili social: “E così… oggi ho incontrato il mio modello. Che altro posso dire?”. L’attivista svedese invece da scuola ha “scioperato” per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici hanno più cose in comune di quel che potrebbe sembrare. Eppure hanno tantissime cose in comune.

