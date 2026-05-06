Trasformazioni umane

Abbonati a Nuova Ecologia

Ricevi in omaggio l'eBook "Figli della nube"

A 40 anni dall’incidente di Cernobyl una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026. Con le firme di giornalisti, scienziati e attivisti sull’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo