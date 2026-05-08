I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA
Sicurezza, costi, tempi.
Oggi come ieri puntare sull’atomo non conviene. E minaccia la pace.
“Mai più Cernobyl” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di aprile.
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