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SOMMARIO MAGGIO 2026
PRIMO PIANO
12 Spazio alla vita
Entro il 2030 dobbiamo ripristinare il 20% degli ecosistemi degradati. Le soluzioni basate sulla natura sono la risposta più efficace
servizi di Giulia Assogna, Francesco Loiacono, Stefano Raimondi, Isabella Fraietta
SPECIALE
27 Nel segno della lotta
di Andrea Poggio
REPORTAGE
28 Sotto un cielo di bombe
Dal Libano, il racconto delle conseguenze degli attacchi israeliani sui civili. L’escalation militare ha già provocato oltre duemila vittime
di Ilaria Romano
INCHIESTE
36 Terre di rinascita
di Toni Mira, Enrico Fontana, Rita Murgese
STORIE
46 Nuovo corso per il Mekong
di Valentina Bifulco
49 Cantiere Paestum
di Eleonora Angeloni
50 Il digitale riaccende le comunità
di Maurizio Bongioanni
53 Oltre le barriere
di Elena Russo
TRANSIZIONE
58 Allerta di sistema
di Rocco Bellantone
62 Il clima nel cassetto
di Luciano Celi
64 L’agricoltura è relazione
Cresce l’interesse per l’agroecologia. Non implica solo eliminazione o riduzione di fitofarmaci, ma un’altra visione: produrre il “giusto” e aver cura del territorio
di Annalisa D’Orsi
VIVERE MEGLIO
76 Il falso mito del profumo di pulito
di Tessa Gelisio
IN VIAGGIO
78 Tra il blu e i grifoni
di Veronica Rizzoli
FUMETTO
87 “Senza data di scadenza”
di Andrea Coccia
CULTURA
93 Piombo fantasma
di Rocco Bellantone
rubriche
10 L’Ungheria di Magyar alle prese con il clima
a cura di Tiziana Guerrisi
71 Rame e nichel da recuperare
a cura di Loris Pietrelli
73 Design di origine geografica protetta
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
81 Almanacco
a cura di Barbanera
84 Non solo delfini
95 Vite capovolte
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
20 CETACEI DELLE MERAVIGLIE
“I cetacei mostrano capacità cognitive che continuano a sorprendere i ricercatori. Finora l’assistenza al parto era nota soltanto nei primati”
di Domenico D’Alelio
45 IL TEMPO DELLE RIFORME
di Enrico Fontana
69 INTERESSI MIOPI FRENANO IL CAMBIAMENTO IN CITTA’
di Francesco Ferrante
97 NON C’E’ AMBIZIONE CLIMATICA SENZA TRASFORMAZIONE
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Eleonora Angeloni, Valentina Bifulco, Maurizio Bongioanni, Luciano Celi, Andrea Coccia, Domenico D’Alelio, Annalisa D’Orsi, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Isabella Fraietta, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Toni Mira, Maicol&Mirko, Rita Murgese, Loris Pietrelli, Andrea Poggio, Stefano Raimondi, Veronica Rizzoli, Ilaria Romano, Elena Russo
Chiuso in redazione il 24 aprile 2026