Maggio 2026

di
Redazione
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La cover di Nuova Ecologia di maggio 2026

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SOMMARIO MAGGIO 2026

PRIMO PIANO
12 Spazio alla vita
Entro il 2030 dobbiamo ripristinare il 20% degli ecosistemi degradati. Le soluzioni basate sulla natura sono la risposta più efficace
servizi di Giulia Assogna, Francesco Loiacono, Stefano Raimondi, Isabella Fraietta

SPECIALE
27 Nel segno della lotta
di Andrea Poggio

REPORTAGE
28 Sotto un cielo di bombe
Dal Libano, il racconto delle conseguenze degli attacchi israeliani sui civili. L’escalation militare ha già provocato oltre duemila vittime
di Ilaria Romano

INCHIESTE
36 Terre di rinascita
di Toni Mira, Enrico Fontana, Rita Murgese

STORIE
46 Nuovo corso per il Mekong
di Valentina Bifulco

49 Cantiere Paestum
di Eleonora Angeloni

50 Il digitale riaccende le comunità
di Maurizio Bongioanni

53 Oltre le barriere
di Elena Russo

TRANSIZIONE
58 Allerta di sistema
di Rocco Bellantone

62 Il clima nel cassetto
di Luciano Celi

64 L’agricoltura è relazione
Cresce l’interesse per l’agroecologia. Non implica solo eliminazione o riduzione di fitofarmaci, ma un’altra visione: produrre il “giusto” e aver cura del territorio
di Annalisa D’Orsi

VIVERE MEGLIO
76 Il falso mito del profumo di pulito
di Tessa Gelisio

IN VIAGGIO
78 Tra il blu e i grifoni
di Veronica Rizzoli

FUMETTO
87 Senza data di scadenza”
di Andrea Coccia

CULTURA
93 Piombo fantasma
di Rocco Bellantone

rubriche
10 L’Ungheria di Magyar alle prese con il clima
a cura di Tiziana Guerrisi
71 Rame e nichel da recuperare
a cura di Loris Pietrelli
73 Design di origine geografica protetta
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
81 Almanacco
a cura di Barbanera
84 Non solo delfini
95 Vite capovolte

opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami

20 CETACEI DELLE MERAVIGLIE
“I cetacei mostrano capacità cognitive che continuano a sorprendere i ricercatori. Finora l’assistenza al parto era nota soltanto nei primati”
di Domenico D’Alelio

45 IL TEMPO DELLE RIFORME
di Enrico Fontana

69 INTERESSI MIOPI FRENANO IL CAMBIAMENTO IN CITTA’
di Francesco Ferrante

97 NON C’E’ AMBIZIONE CLIMATICA SENZA TRASFORMAZIONE
di Mauro Albrizio

98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Eleonora Angeloni, Valentina Bifulco, Maurizio Bongioanni, Luciano Celi, Andrea Coccia, Domenico D’Alelio, Annalisa D’Orsi, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Isabella Fraietta, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi,  Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Toni Mira, Maicol&Mirko, Rita Murgese, Loris Pietrelli, Andrea Poggio, Stefano Raimondi, Veronica Rizzoli, Ilaria Romano, Elena Russo

Chiuso in redazione il 24 aprile 2026

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LA NUOVA ECOLOGIA MAGGIO 2026
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LA NUOVA ECOLOGIA MAGGIO 2026
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Presentazione e sommario del numero di maggio 2026 della Nuova Ecologia
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La Nuova Ecologia
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