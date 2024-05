Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese

SOMMARIO MAGGIO 2024

PRIMO PIANO

16 Per un nuovo Green deal

La prossima legislatura europea dovrà mettere in campo norme e risorse adeguate. Per far crescere il consenso verso la transizione ecologica

servizi di Mauro Albrizio, Stefano Ciafani, Fabio Dessì, Gianni Silvestrini, Stefano Zamparo

INCHIESTA

28 Truffe al pascolo

Mafiosi, politici e imprenditori: chi specula sui fondi europei

servizi di Rocco Bellantone, Elisa Cozzarini, Francesco Donnici, Enrico Fontana, Marco Panzarella

REPORTAGE

40 “Non è più solo maltempo”

Il nostro viaggio in Romagna a un anno dall’alluvione. Dove un’intera comunità prova a rialzare la testa

di Francesco Dradi

STORIE

50 Obiettivo Karakorum

Il ghiacciaio Sciachen, nella catena montuosa asiatica, è il protagonista della mostra fotografica delle esplorazioni del professor Sanguineti

di Lorenzo Lombardi

56 Spazi di comunità

di Elisabetta Galgani

59 Sentinelle di terra

di Francesca Stazzonelli

VERTENZE E CAMPAGNE

61 Dieci in condotta

Per le scuole, Legambiente e Arma dei carabinieri indicono un concorso su ambiente e legalità

di Enrica Bellotti

TRANSIZIONE

63 Lavoro circolare

Torna la campagna di Legambiente dedicata alle realtà virtuose in sostenibilità. Come la cartiera Pirinoli di Roccavione, in provincia di Cuneo

di Rita Murgese

65 Una strada segnata

di Sara Palozzo

GAIA

68 Malati di clima

Il global warming e l’inquinamento hanno effetti dannosi sulla salute mentale e sui disturbi psichiatrici. Ecco perché

di Paola Michelozzi

72 Affamati di natura

di Annalisa D’Orsi

74 Quello che le nonne non dicono

di Giulia Assogna

FUMETTO

85 Uscire dai margini

In “Diventa qualcuno!” Daniel Blancou mette a nudo se stesso e tanti colleghi, con tavole cariche di autoironia

di Fabio Dessì

CULTURA

90 Pacifismo al tramonto

La guerra in Ucraina cambia gli equilibri geopolitici anche in Asia. Il Giappone ne approfitta per riarmarsi

di Alessandro Michelucci

93 Il futuro germoglia sul piccolo schermo

di Luisa Calderaro

rubriche

15 Pianeta 2030

81 Visioni

95 Segnalibro

98 Almanacco

opinioni

76 PROFONDO BLU

Terre rare negli abissi

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Enrica Bellotti, Luisa Calderaro, Elisa Cozzarini, Ilenia De Simone, Francesco Donnici, Francesco Dradi, Elisabetta Galgani, Paola Michelozzi, Alessandro Michelucci, Rita Murgese, Sara Palozzo, Marco Panzarella, Gianni Silvestrini, Francesca Stazzonelli, Stefano Zamparo

Chiuso in redazione il 22 aprile 2024