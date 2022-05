SOMMARIO MAGGIO 2022

STORIA DI COPERTINA

16 Un nuovo corso

Nell’ambito della Strategia europea per la biodiversità, Legambiente e Wwf chiedono di rinaturare 1.600 km di fiumi entro il 2030. Coniugando riduzione del rischio idrogeologico e tutela degli ecosistemi

servizi di Elisa Cozzarini e Francesco Dradi

22 ‘I fiumi non sono risorse a nostra disposizione’

A colloquio con Pier-Olivier Boudreault

di Annalisa D’Orsi

PROTAGONISTI

30 ‘Scusa Terra, siamo pronti a cambiare’

La band Eugenio in Via Di Gioia mette in musica la speranza di un mondo più sostenibile, da costruire insieme con azioni concrete. E la giusta dose di ironia

di Giulia Assogna

INCHIESTE

34 In attesa di una legge “Basta Pfas”

Il processo sull’inquinamento delle acque superficiali e di falda in Veneto sta ricostruendo fatti e responsabilità individuali e d’impresa

di Rosy Battaglia



38 Il fronte delle rinnovabili si allarga

di Rocco Bellantone

VERTENZE & CAMPAGNE

42 Vita privata

Il seme, l’alfa e l’omega della produzione agricola, è oggetto di appropriazione da parte di imprese sementiere e agrochimiche.

di Francesco Paniè



49 Aria nuova

di Teresa Panzarella

ECONOMIA CIVILE

50 Gusto sostenibile

Al via la XXX edizione della Rassegna degustazione nazionale dei vini da agricoltura biologica e biodinamica.

di Margherita Ambrogetti Damiani

54 Innovazione sotto al guscio

di Giulia Assogna

57 Mitilicoltura circolare

di Loris Pietrelli

GAIA

64 Un clima da evoluzione

Il riscaldamento globale favorisce l’abbondanza di allocchi bruni a scapito di quelli grigi, con effetti ignoti sull’ambiente circostante

di Claudia Fachinetti

68 L’era della plastica

di Marco Carlone e Daniela Sestito

FUMETTO

76 Vite in apnea

“Sindrome Italia” racconta la malattia che colpisce le donne dell’Est al loro ritorno a casa dopo anni spesi a prendersi cura dei nostri cari. Una lettura necessaria

servizi di Fabio Dessì e Tiziana Francesca Vaccaro

CULTURA

84 ‘Bisogna essere allenati per scrivere’

A colloquio con Davide Morosinotto

di Fabio Dessì

89 L’ambasciata senza porte

di Alessandro Michelucci

92 Quel treno per Tuzla

diMarco Carlone

rubriche

61 Equotech

63 Imprese

73 Visioni

95 Segnalibro

98 Almanacco

opinioni

28 AMBIENTEUROPA

Più economia circolare e passaporti digitali

di Mauro Albrizio

66 PROFONDO BLU

I fiumi alleati dell’oceano

di Domenico D’Alelio

70 TERRA & CLIMA

Nodi da sciogliere

di Lorenzo Ciccarese

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Margherita Ambrogetti Damiani, Rosy Battaglia, Marco Carlone, Elisa Cozzarini, Annalisa D’Orsi, Francesco Dradi, Claudia Fachinetti, Alessandro Michelucci, Francesco Paniè, Teresa Panzarella, Loris Pietrelli, Daniela Sestito, Tiziana Francesca Vaccaro

Chiuso in redazione il 15 aprile 2022

