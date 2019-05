“La mafia non la vogliamo”. Dopo 27 dalla strage di Capaci l’enorme sacrificio pagato con le vite dei giudici Giovanni Falcone prima, e Paolo Borsellino dopo, la condanna trova ancora una volta impegnati gli studenti presenti sulla Nave della Legalità. Sono 1.500 i ragazzi arrivati al porto di Palermo da tutta Italia per partecipare alle commemorazioni e che già dalla serata di ieri si sono resi protagonisti di un dibattito sulla legalità. il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha voluto ribadire come sia importante vedere tutti questi studenti “che non hanno paura” e lottano “perché sono puri” per la legalità e contro tutte le mafie. Per il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho, “le mafie devono essere combattute non solo con la repressione, ma tutti si devono attivare per impedire che esse entri nei flussi dove circola il denaro. Perché – ha specificato – le mafie stanno cambiando pelle, non sparano più ma sono infiltrate negli affari”. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha poi sottolineato che “l’Italia ha un passato pieno di ferite ancora aperte. La grandezza è prendere quella storia fare delle leggi che siano le migliori al mondo. Questa è la direzione verso cui stiamo andando”. Il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra all’ingresso dell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone dove si celebra l’anniversario della strage di Capaci. “Chiedo a tutti – ha aggiunto Morra – di ragionare con ponderazione e prudenza evitando polemiche che fanno male al mondo della antimafia”.

