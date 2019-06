Fuori dal carbone. Qualche anno fa era un’ipotesi degli ambientalisti e alla quale si contrapponevano governi e utilities convinti che il carbone fosse una delle fonti energetiche più economiche e che l’impatto sul clima fosse “limitato”. Erano i tempi di Porto Tolle, parliamo del 2012 ma sembrano secoli, quando Enel voleva convertire i quattro gruppi della vecchia centrale a olio combustibile con il carbone, costo 2,5 miliardi, testando per la prima volta la discussa, e poco sperimentata, Carbon capture sequestation, per rimettere sotto terra la CO2.

È il cosiddetto “carbone pulito” che non esiste visto che qualche mese fa la statunitense Southern Company proprietaria dell’impianto a carbone di Kemper, nel Missisipi, ha deciso di porre fine ai tentativi di sequestrare la CO2 emessa dall’impianto, passando al gas naturale. Motivo: la spesa enorme per pochi risultati, 7,5 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al budget iniziale, spesi nel tentativo di rimettere sotto terra l’anidride carbonica. Un salasso insostenibile. E ci deve essere stata anche questa consapevolezza nelle parole del nostro ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che il 24 ottobre 2017 ha voluto anticipare con queste parole la Strategia energetica nazionale, presentata poi il 10 novembre, insieme al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti: «L’obiettivo è di far uscire l’Italia dal carbone entro il 2025. Ma se vogliamo anticipare l’uscita dobbiamo essere sicuri nella produzione di energia elettrica. Per questo il gas sarà l’energia di transizione». E il 2025 in termini energetici è dopodomani, visto che la vita minima di qualsiasi impianto energetico è di 25 anni e negli Stati Uniti ci sono centrali a carbone che sono arrivate a 60.

Certo l’uscita dal carbone per l’Italia è più semplice visto che a oggi sono “sopravvissute” ben poche centrali e dopo Civitavecchia, entrata in funzione nel 2010, i nuovi progetti si sono arenati. In Italia il carbone pesa sulla produzione elettrica per il 15%, mentre in Germania per il 43% (Iea, 2015). La chiusura delle otto centrali italiane a carbone ancora attive, 7,48 GWe, infatti, non dovrebbe creare problemi sia per la scarsa potenza installata, sia perché in buona parte si tratta di impianti abbondantemente ammortizzati. Alla Centrale Eugenio Montale di La Spezia, per esempio, è rimasto solo un gruppo da 600 Mw alimentato a carbone ed Enel ha deciso di chiuderlo entro il 2020. E anche la Federico II di Brindisi, sempre di Enel, uno dei giganti a carbone dell’Europa con i suoi quattro gruppi, da 2.640 MWe, si avvia sul viale del tramonto. Nonostante l’Autorizzazione integrata ambientale del luglio 2017, che le associazioni ambientaliste ritengono illegittima, le consenta di funzionare fino al 2028. Brindisi, infatti, è partita nel 1993 ed è stata classificata nel 2011 dall’Agenzia europea per l’Ambiente (Eea) come la centrale più inquinante in Italia che produce danni ambientali compresi tra i 536 e i 707 milioni di euro in un anno (Eea 2011, su dati 2009). Mentre sul fronte sanitario lo studio dell’Università di Stoccarda, commissionato da Greenpeace, del 2013 ha determinato in 521 le morti premature in Italia dovute ai 12 GWe in produzione allora, che diventano 325 in rapporto alla potenza di oggi. Se a tutto questo si aggiuge che il carbone emette il 40% di CO2 dell’intero settore elettrico, producendo solo il 15% dell’elettricità (Iea, 2017), appare chiaro quanto non sia pulito e, soprattutto, a fine vita. Non solo in Italia.

Questione di soldi

A mettere in un angolo il più sporco in assoluto dei combustibili fossili è il crollo dei prezzi delle rinnovabili e in particolare del fotovoltaico. In Cile, infatti, un’asta su 120 MWe è stata vinta da Solarpack Tecnologica offrendo 2,91 centesimi di dollaro per kWh prodotto con l’energia solare. Prezzo che è del 35% inferiore alla produzione da carbone, uscito sconfitto nella stessa asta. In controtendenza rispetto a questi segnali di fine corsa, fin troppo chiari, ci sono, purtroppo i due principali colossi dell’economia mondiale. Solo nel 2016 la Cina ha installato ben 48 GWe – quasi la metà della capacità di produzione italiana – di centrali a carbone, nonostante a parole il governo di Pechino non voglia seguire il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella sua apertura verso questa fonte inquinante, mantenendo l’impegno assunto a Parigi d’arrivare al picco delle emissioni nel 2030. Il rilancio carbonifero di Trump ha fatto clamore, quando l’inquilino della Casa bianca ha affermato testualmente: «Con la mia presidenza finisce la guerra al carbone, rimetterò i minatori al lavoro». Nel frattempo il suo braccio operativo e falco negazionista climatico Scott Pruitt, che è a capo dell’Environmental protection agency (Epa), ha cominciato a smontare il lavoro di Obama sulla protezione ambientale. Processo che è culminato con l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, proprio mentre iniziava a mostrare, com’era prevedibile vista l’assenza di obiettivi vincolanti, tutti i suoi limiti. Quelli volontari siglati nella capitale francese, secondo le Nazioni unite, ci porteranno a un incremento di 3,3°C nel 2100. Ma peccato che le emissioni di CO2 siano tornate a salire. Secondo lo studio presentato alla Cop 23 di Bonn di metà novembre dal Global carbon project, con l’University of East Anglia, il 2017 si chiude con un più 2% di emissioni climalteranti, pari a 36,8 Gt (miliardi di tonnellate) di anidride carbonica, contro le 34 del 2016. Sul banco degli imputati Cina e India con un aumento rispettivamente del 3,5 e del 2%. Il tutto mentre la concentrazione in atmosfera della CO2, (dati Noaa) ha toccato a ottobre 2017 le 407,06 parti per milione (erano 404,98 dodici mesi prima): 2,08 in più in un anno, con un incremento in linea con quelli degli ultimi dieci, pari a circa 300 miliardi di tonnellate di CO2.

La situazione sul Pianeta è talmente preoccupante che 15.364 scienziati, da 184 nazioni, hanno rilanciato l’appello diffuso nel 1992 dall’Union of concerned scientists (Ucs) affermando che a parte il buco dell’ozono, l’inizio dell’uso delle rinnovabili, il calo del tasso di deforestazione, tutti gli altri indicatori, clima in testa, sulla salute della Terra volgono al rosso.

La via italiana

Scenari e segnali d’allarme che hanno avuto ripercussioni anche nel nostro Paese, soprattutto dopo le già citate dichiarazioni del ministro Calenda sulle previsioni della Strategia energetica nazionale in materia di carbone. «È una scelta senza precedenti quella che fissa al 2025 la data per l’uscita dal carbone in Italia, fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici – ha affermato il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini – come è un segnale importante che gli obiettivi al 2030 per le fonti rinnovabili siano stati aumentati. Le potenzialità nel nostro Paese permetterebbero di raggiungere obiettivi ancora maggiori, coerenti con gli Accordi di Parigi, ma ora la sfida sta nel portare avanti le scelte con politiche coerenti».

La svolta del governo, salutata positivamente anche da Wwf e Greenpeace, ha “costretto” gli operatori che il carbone continuano ad usarlo, ad assumere posizioni “sfumate”. EP Produzione che possiede la centrale di Fiume Santo, a Sassari, 640 MWe, ribadisce ciò che ha espresso in fase di consultazione della Sen: «Abbiamo una posizione per un phase-out graduale dal carbone, tenendo conto delle condizioni di adeguatezza del sistema, dell’effettiva vita utile degli impianti e dei costi di chiusura anticipata». Con una particolare attenzione alla Sardegna, che per EP Produzione ha bisogno d’investimenti per tre miliardi di euro, necessari per garantire la sicurezza energetica dell’isola nel caso di chiusura delle centrali a carbone, al netto degli eventuali stranded cost da riconoscere agli operatori per lo stop anticipato alla produzione di energia elettrica. Secondo l’azienda, infatti, la quale la vita dell’impianto andrebbe ben oltre il 2025, visto che si potrebbero realizzare gli upgrade necessari a raggiungere i limiti d’emissioni imposti dalle direttive europee, come fatto in passato. E una possibile via d’uscita sarebbe la conversione da carbone a biomasse, giudicata economicamente sostenibile.

La posizione assunta pubblicamente dall’Enel è ancora più sintetica. La società «condivide la necessità di un phase-out progressivo e ragionato del carbone», ribadendo che «sta investendo solo in capacità di generazione rinnovabile, dismettendo parte della capacità termoelettrica». Non ci sta, invece, Andrea Clavarino, presidente di Assocarboni che difende i sette miliardi d’investimenti fatti sul carbone negli ultimi otto anni, Civitavecchia compresa. «Chiudere queste centrali è una pazzia economica, quel poco di carbone che abbiamo è pulito ed efficiente e rappresenta una piccola quota d’emissioni, rispetto a quelle globali», tuona Clavarino che mette sotto accusa il gas naturale: «I conti del gas, e lo dice Fatih Birol (direttore esecutivo Iea, ndr) sono truccati perché si contabilizza solo la fase dalla combustione in poi e non le emissioni della fase precedente, che sono molto importanti sul fronte dell’effetto serra». Il metano, infatti, ha un Gwp (Global warming potential, potenziale di riscaldamento globale) 84 volte maggiore, nell’arco di 20 anni, rispetto alla CO2 (Ippc, 2014). Di tutt’altra opinione è Giovan Battista Zorzoli, presidente del Coordinamento Free (Fonti rinnovabili ed efficienza energetica), per il quale l’unica centrale in grado di sopravvivere alle nuove direttive europee è quella di Civitavecchia, che nel 2025 avrà quindici anni di attività. «Uscire dal carbone per noi è facile. Abbiamo una sola centrale costruita in questo secolo, al contrario di Germania e Olanda che ne hanno realizzate parecchie in anni recenti – aggiunge Zorzoli – Al 2024 le nuove direttive europee le metteranno tutte fuori gioco, Brindisi compresa». E si tratta d’impianti, secondo Zorzoli, che non sarà conveniente ristrutturare, per cui saremo la seconda nazione europea, dopo il Regno Unito che ha fissato la “coalexit” nel 2024, a tenere il carbone sotto terra. «Forse si terrà aperta Civitavecchia fino al 2030 per consentirne l’ammortamento completo – conclude Zorzoli – dopodiché bruceremo due o tre milioni di tonnellate l’anno in cementifici e acciaierie, contro i 20 di oggi». Insomma, la Sen italiana pare che abbia fotografato, in realtà, una situazione di declino già in atto, decretando, come ha anticipato il ministro dello Sviluppo economico Calenda, la fine del carbone al 2025. Ci sarà da seguire con attenzione come e quanto il prossimo governo rispetti la parola data, anzi scritta. Dal dopoguerra a oggi, infatti, nei Piani energetici nazionali è stato scritto di tutto e il contrario di tutto.l

