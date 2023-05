Brasile, Lula riconosce sei nuove aree indigene protette

Le attività saranno sospese e le popolazioni autoctone potranno sfruttare la terra per attività tradizionali

Il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il Ministro dei Popoli Indigeni, Sonia Guajajara, hanno firmato venerdì 28 Aprile la demarcazione definitiva di sei terre indigene in sei Stati. L’annuncio è stato effettuato a Brasilia, nell’ambito dell’evento conclusivo del 19° Acampamento Terra Livra, la più grande assemblea indigena del Brasile. Secondo il governo, queste sono le prime demarcazioni dal 2018. In totale, le aree ammontano a 612.863,3 ettari, ovvero 6.128 chilometri quadrati. Attualmente, il Brasile ha 732 aree indigene demarcate che complessivamente occupano 117.377.533 ettari – il 13,8% della superficie del Paese. Il presidente Lula ha ribadito il suo impegno per i diritti dei popoli indigeni, ha insistito sulla volontà di demarcare un sempre maggior numero di terre e ha sottolineato l’importanza dei popoli indigeni per la protezione dell’ambiente.

“Quello che vogliamo è che, alla fine del nostro mandato, gli indios brasiliani siano rispettati e trattati con tutta la dignità che ogni essere umano merita. È importante essere consapevoli che i popoli indigeni non devono alcun favore a nessun altro popolo” ha dichiarato. E ancora: “Legalizzeremo il maggior numero possibile di terre indigene, non solo perché è un diritto, ma perché se vogliamo raggiungere la deforestazione zero entro il 2030, avremo bisogno di voi”. Un anno dopo aver promesso, sullo stesso palco dell’ATL, la creazione di un ministero specifico per curare gli interessi dei popoli indigeni, il presidente Lula ha firmato i decreti di ratifica di sei terre indigene – Arara do Rio Amônia IT (AC), Kariri-Xocó IT (AL), Rio dos Índios IT (RS), Tremembé da Barra do Mundaú IT (CE), Uneiuxi IT (AM) e Avá-Canoeiro IT (GO), annunciando anche altre misure che rafforzano la politica a favore dei diritti dei popoli indigeni.

Nelle sei nuove aree protette le attività estrattive saranno vietate e gli indigeni avranno il diritto di svolgere attività tradizionali. Le sei aree fanno parte di un elenco di quattordici territori da tempo destinati a diventare aree protette. In queste zone la terra rimarrà sotto la giurisdizione del governo federale e l’agricoltura e il disboscamento a fini commerciali richiederanno autorizzazioni specifiche. Ai non indigeni è ora vietato intraprendere qualsiasi attività economica con l’obiettivo di permettere alla foresta amazzonica (l’area che più di tutte beneficerà del provvedimento) di tornare al suo ruolo di pozzo di assorbimento del carbonio. Durante il governo di Bolsonaro infatti la deforestazione era stata così intensa da rendere l’area una fonte di carbonio.

Per alcune popolazioni indigene, l’annuncio di venerdì è stato deludente. Il Paese ha 733 territori con cause di demarcazione pendenti e i nuovi territori riconosciuti rappresenterebbero solo il 6%.