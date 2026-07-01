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SOMMARIO LUGLIO AGOSTO 2026

TESTIMONI

13 Grazie Gianni

di Roberto Della Seta

PRIMO PIANO

14 Seveso 50 anni dopo

Il 10 luglio 1976 una nube tossica contaminò il comune di Seveso, in Brianza. Un disastro che segnò profondamente il territorio e la storia industriale italiana

servizi di Elena Colombo, Marzio Marzorati

SPECIALE

27 Verde stil novo

L’ambiente esce dalla saggistica e conquista la narrativa. Cresce la letteratura ecologista e la voglia di leggere immersi nella natura

servizi di Matteo Righetto, Rocco Bellantone, Libreria Spazio Sette, Iperborea, Luciano Celi, Tito Vezio Viola e Vittorio Cogliati Dezza

STORIE

20 La corsa all’oro blu

di Francesca Caprini

FUMETTO

53 Sulle macerie dell’Antropocene

di Fabio Dessì

TRANSIZIONE

60 Se i fatti non bastano più

di Luciano Celi

64 Circolare con lentezza

di Rocco Bellantone

VIVERE MEGLIO

72 Un dubbio al sole

di Tessa Gelisio

IN VIAGGIO

74 Approdo salentino

di Cristina Gambaro

GAIA

82 Città bestiali

Le città influenzano il comportamento animale e il modo in cui le specie interagiscono. Studiarle aiuterebbe una migliore pianificazione urbana

di Martina Saporiti

CULTURA

95 Un gigante del pensiero ecologico

di Mauro Ceruti

rubriche

10 La crisi alimentare passa da Hormuz

a cura di Tiziana Guerrisi

69 Basta un poco di zucchero

a cura di Loris Pietrelli

71 Idee da premio

a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli

87 Almanacco

a cura di Barbanera

92 A Torino, tra orsi polari e lupi

opinioni

11 LA STRISCIA DI GIANLO

di Gianlorenzo Ingrami

25 UN’OCCASIONE PERSA

di Enrico Fontana

67 ITALIA IN AFFANNO

“L’aumento della produzione dei rifiuti e il rallentamento nella diminuzione del consumo di materia devono far suonare l’allarme.”

di Francesco Ferrante

97 DIETRO I NUMERI

di Mauro Albrizio

98 VIA D’USCITA

di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Marika Aakesson, Marta Abbà, Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Francesca Caprini, Luciano Celi, Mauro Ceruti, Lorenzo Ciccarese, Vittorio Cogliati Dezza, Elena Colombo, Domenico D’Alelio, Roberto Della Seta, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Cristina Gambaro, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Iperborea, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Marzio Marzorati, Loris Pietrelli, Martina Saporiti, Spazio Sette, Sebastiano Venneri, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 19 giugno 2026