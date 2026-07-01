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SOMMARIO LUGLIO AGOSTO 2026
TESTIMONI
13 Grazie Gianni
di Roberto Della Seta
PRIMO PIANO
14 Seveso 50 anni dopo
Il 10 luglio 1976 una nube tossica contaminò il comune di Seveso, in Brianza. Un disastro che segnò profondamente il territorio e la storia industriale italiana
servizi di Elena Colombo, Marzio Marzorati
SPECIALE
27 Verde stil novo
L’ambiente esce dalla saggistica e conquista la narrativa. Cresce la letteratura ecologista e la voglia di leggere immersi nella natura
servizi di Matteo Righetto, Rocco Bellantone, Libreria Spazio Sette, Iperborea, Luciano Celi, Tito Vezio Viola e Vittorio Cogliati Dezza
STORIE
20 La corsa all’oro blu
di Francesca Caprini
FUMETTO
53 Sulle macerie dell’Antropocene
di Fabio Dessì
TRANSIZIONE
60 Se i fatti non bastano più
di Luciano Celi
64 Circolare con lentezza
di Rocco Bellantone
VIVERE MEGLIO
72 Un dubbio al sole
di Tessa Gelisio
IN VIAGGIO
74 Approdo salentino
di Cristina Gambaro
GAIA
82 Città bestiali
Le città influenzano il comportamento animale e il modo in cui le specie interagiscono. Studiarle aiuterebbe una migliore pianificazione urbana
di Martina Saporiti
CULTURA
95 Un gigante del pensiero ecologico
di Mauro Ceruti
rubriche
10 La crisi alimentare passa da Hormuz
a cura di Tiziana Guerrisi
69 Basta un poco di zucchero
a cura di Loris Pietrelli
71 Idee da premio
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
87 Almanacco
a cura di Barbanera
92 A Torino, tra orsi polari e lupi
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
25 UN’OCCASIONE PERSA
di Enrico Fontana
67 ITALIA IN AFFANNO
“L’aumento della produzione dei rifiuti e il rallentamento nella diminuzione del consumo di materia devono far suonare l’allarme.”
di Francesco Ferrante
97 DIETRO I NUMERI
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Marta Abbà, Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Francesca Caprini, Luciano Celi, Mauro Ceruti, Lorenzo Ciccarese, Vittorio Cogliati Dezza, Elena Colombo, Domenico D’Alelio, Roberto Della Seta, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Cristina Gambaro, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Iperborea, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Marzio Marzorati, Loris Pietrelli, Martina Saporiti, Spazio Sette, Sebastiano Venneri, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 19 giugno 2026