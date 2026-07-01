Luglio Agosto 2026

di
Redazione
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SOMMARIO LUGLIO AGOSTO 2026

TESTIMONI
13 Grazie Gianni
di Roberto Della Seta

PRIMO PIANO
14 Seveso 50 anni dopo
Il 10 luglio 1976 una nube tossica contaminò il comune di Seveso, in Brianza. Un disastro che segnò profondamente il territorio e la storia industriale italiana
servizi di Elena Colombo, Marzio Marzorati

SPECIALE
27 Verde stil novo
L’ambiente esce dalla saggistica e conquista la narrativa. Cresce la letteratura ecologista e la voglia di leggere immersi nella natura
servizi di Matteo Righetto, Rocco Bellantone, Libreria Spazio Sette, Iperborea, Luciano Celi, Tito Vezio Viola e Vittorio Cogliati Dezza

STORIE
20 La corsa all’oro blu
di Francesca Caprini

FUMETTO
53 Sulle macerie dell’Antropocene
di Fabio Dessì

TRANSIZIONE
60 Se i fatti non bastano più
di Luciano Celi

64 Circolare con lentezza
di Rocco Bellantone

VIVERE MEGLIO
72 Un dubbio al sole
di Tessa Gelisio

IN VIAGGIO
74 Approdo salentino
di Cristina Gambaro

GAIA
82 Città bestiali
Le città influenzano il comportamento animale e il modo in cui le specie interagiscono. Studiarle aiuterebbe una migliore pianificazione urbana
di Martina Saporiti

CULTURA
95 Un gigante del pensiero ecologico
di Mauro Ceruti

rubriche
10 La crisi alimentare passa da Hormuz
a cura di Tiziana Guerrisi
69 Basta un poco di zucchero
a cura di Loris Pietrelli
71 Idee da premio
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
87 Almanacco
a cura di Barbanera
92 A Torino, tra orsi polari e lupi

opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami

25 UN’OCCASIONE PERSA
di Enrico Fontana

67 ITALIA IN AFFANNO
“L’aumento della produzione dei rifiuti e il rallentamento nella diminuzione del consumo di materia devono far suonare l’allarme.”
di Francesco Ferrante

97 DIETRO I NUMERI
di Mauro Albrizio

98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Marta Abbà, Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Francesca Caprini, Luciano Celi, Mauro Ceruti, Lorenzo Ciccarese, Vittorio Cogliati Dezza, Elena Colombo, Domenico D’Alelio, Roberto Della Seta, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Cristina Gambaro, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Iperborea, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Marzio Marzorati, Loris Pietrelli, Martina Saporiti, Spazio Sette, Sebastiano Venneri, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 19 giugno 2026

Summary
LA NUOVA ECOLOGIA LUGLIO AGOSTO 2026
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LA NUOVA ECOLOGIA LUGLIO AGOSTO 2026
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Presentazione e sommario del numero di luglio-agosto 2026 della Nuova Ecologia
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La Nuova Ecologia
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