SOMMARIO LUGLIO-AGOSTO 2025

PRIMO PIANO

16 Lavoratori del clima

In Italia sono già oltre 3 milioni. Nel mondo, entro il il 2030, attraverso giusti investimenti, saranno 92 milioni le persone occupate nei lavori verdi.

Le stime dell’Unep e dell’Ilo

servizi di Elena Russo, Domenico Sturabotti, Ilenia De Simone, Rita Murgese

32 Energie in campo

di Rocco Bellantone

SPECIALE ALEX LANGER

44 In ricordo di un caro amico

Sono passati trent’anni dalla morte di Alex Langer. In tempi come questi, accerchiati da guerre, fascismi e crisi climatica, “uno come lui” manca

servizi di Fabio Dessì, Toni Mira, Ermete Realacci

PROTAGONISTI

52 Intervista a Dacia Maraini

di Luisa Calderaro

INCHIESTE

58 La crisi climatica cambia il vino

servizi di Mattia Aimola, Emilio Bianco

STORIE

70 Giustizia per i non umani

servizi di Giulia Assogna, Marino Midena

74 Vacanze da premio

di Giulia Assogna

78 Andiamo a rete

di Loris Pietrelli

80 In missione per la trota

di Loredana Menghi

VIVERE MEGLIO

88 Un tuffo nell’estate sostenibile

di Tessa Gelisio

GAIA

90 Il pianeta delle scimmie

Una collaborazione di oltre cento esperi ha pubblicato il monitoraggio biennale sulle specie di primati più a rischio estinzione. Su 25, otto sono new entry

di Giulia Assogna

FUMETTO

105 Colpire al cuore

a cura di Fabio Dessì

rubriche

14 Il paradosso norvegese sull’elettrico

a cura di Tiziana Guerrisi

37 Lettere

85 Alla ricerca delle microplastiche

a cura di Loris Pietrelli

87 Obiettivo benessere

a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli

95 Almanacco

a cura di Barbanera

102 Cime dell’anima

110 L’impunità delle vittime

opinioni

15 LA STRISCIA DI GIANLO

di Gianlorenzo Ingrami

39 A MISURA D’ARTISTA

di Francesco Ferrante

64 MENO TASSE E PIU’ MAFIE

di Enrico Fontana

93 MONITORAGGI DI COMUNITA’

di Domenico D’Alelio

113 TRA SEMPLIFICAZIONE E DEREGULATION

“Il clean industrial deal è una chance da non sprecare per una politica industriale europea integrata agli obiettivi del Green deal.”

di Mauro Albrizio

114 SCARABOCCHIO

di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Marika Aakesson, Mattia Aimola, Eleonora Angeloni, Mauro Albrizio, Emilio Bianco, Luisa Calderaro, Domenico D’Alelio, Ilenia De Simone, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Loredana Menghi, Toni Mira, Rita Murgese, Loris Pietrelli, Ermete Realacci, Elena Russo

Chiuso in redazione il 23 giugno 2025