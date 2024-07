Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese

SOMMARIO LUGLIO-AGOSTO 2024

PRIMO PIANO

16 Unione circolare

La nuova leadership europea dovrà incentivare il riciclo dei rifiuti. All’Italia serve uno scatto normativo e più impianti per consolidare il suo primato

servizi di Rocco Bellantone, Giulia Assogna, Emilio Bianco, Francesco Ferrante, Andrea Minutolo

STORIE

28 “Nei piccoli comuni si deve creare ricchezza, dare opportunità ai ragazzi”

A colloquio con Riccardo Milani

di Luisa Calderaro

37 Fuori dal tunnel

di Enrica Bellotti

39 Invasione autoctona

di Tino Colacillo

TRANSIZIONE

45 Il metano fa acqua da tutte le parti

La campagna di Legambiente “C’è puzza di gas” ha rilevato perdite di 34 impianti sui 45 monitorati

di Ilenia De Simone

GAIA

48 Saluti da elefanti

I più grandi mammiferi terrestri fanno cenni calorosi agli amici e ignorano gli altri.

Una dimostrazione di intenzionalità

di Martina Saporiti

IN VIAGGIO

54 Sulle strade degli scrittori

In cammino nei luoghi di romanzi e film. Per fare ecoturismo, fra natura e cultura

servizi di Roberto Carvelli, Elisa Cozzarini, Veronica Rizzoli

FUMETTO

71 E niente significati profondi

“Musica per cuccioli adulti” di Ben Montero vi farà ridere, emozionare e ascoltare tante canzoni

di Fabio Dessì

CULTURA

76 Se il verde si tinge di nero

Intervista con Francesca Santolini, la giornalista scientifica autrice del saggio “Ecofascisti”

di Fabio Dessì

80 Bentornata Festambiente

servizi di Margherita Ambrogetti Damiani, Franco Salcuni, Valentina Scirpoli

87 Il muro del Mediterrano

di Alessandro Michelucci

91 Tra lupi e papere

di Tito Vezio Viola

rubriche

15 Pianeta 2030

71 Visioni

93 Segnalibro

95 Almanacco

opinioni

62 PROFONDO BLU

Oceani di verde

di Domenico D’Alelio

98 AMBIENTEUROPA

Un fronte trasversale contro la crisi climatica

di Mauro Albrizio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Margherita Ambrogetti Damiani, Enrica Bellotti, Emilio Bianco, Luisa Calderaro, Roberto Carvelli, Tino Colacillo, Elisa Cozzarini, Ilenia De Simone, Francesco Ferrante, Alessandro Michelucci, Andrea Minutolo, Veronica Rizzoli, Franco Salcuni, Martina Saporiti, Valentina Scirpoli

Chiuso in redazione il 21 giugno 2024