Luglio-Agosto 2022

L’eolico offshore, in particolar modo quello galleggiante, è la fonte rinnovabile che può fare la differenza nelle nostre acque, spazzando via le paure degli impatti paesaggistici e facendo bene all’economia: è questo il grande tema al centro della storia di copertina della Nuova Ecologia di luglio-agosto. Parchi eolici a distanze tali dalla costa che l’occhio umano noterebbe appena, che garantirebbero un’elevata produzione di energia e rilancerebbero l’economia locale e nazionale: è il racconto dei servizi di Sergio Ferraris, Luisa Calderaro e Katiuscia Eroe che individuano le opportunità ma anche gli ostacoli e i ritardi che tengono sotto scacco quel “mare di energia”, offerto dal sole e dal vento.

La minaccia del nuovo inceneritore a Roma, annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri, nell’inchiesta di Rocco Bellantone “L’inceneritore che non s’ha da fare”. Una sconfitta per la città e per l’intero Paese, che dovrebbe invece muoversi per progettare e realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti. Le bufale sulla termovalorizzazione nel focus di questo mese della campagna Unfakenews a cura di Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club, che smentisce le “balle sui rifiuti”. L’economia circolare, al centro dell’Ecoforum 2022 organizzato da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club il prossimo 5 e 6 luglio a Roma, nell’articolo di Rocco Bellantone dal titolo “La corsa (a ostacoli) alle materie prime seconde”. Un quadro sui fondi del PNRR e i bandi del Mite per gli impianti di trattamento e riciclo, e il monito che questi non bastano a superare le fragilità dell’approvvigionamento di risorse e materiali: servono norme adeguate e nuovi decreti end of waste.

“Bagni di foresta” con l’articolo di Giulia Assogna sulla pratica del “forest bathing”: nata in Giappone negli anni ‘80 ma ormai diffusa in tutto il mondo, permette un’immersione totale nella natura, per risvegliare corpo e mente. Parole d’ordine: diritto alla disconnessione, silenzio, gratitudine e riscoperta dell’istinto.

“Ricostruire la felicità dopo le macerie”. La storia di Sirio e della sua famiglia nella lunga intervista di Fabio Dessì alla madre, Valentina Perniciaro. Nel libro “Ognuno ride a modo suo”, pubblicato da Rizzoli, c’è il racconto della lotta portata avanti per far evadere il figlio dallo stato vegetativo a cui sembrava condannato senza appello. Una lotta che continua per cercare risposte concrete, fuori dalla retorica, ai “bisogni speciali”. Per tutti, non solo per Sirio. E che porta alla nascita della Fondazione Tetrabondi. Per contribuire a una società finalmente capace di guardare alle diversità come a una sfumatura dell’essere umano.

E ancora l’intervista di Roberto Carvelli a Matteo Righetto, autore del libro La stanza delle mele dedicato al futuro sostenibile delle montagne: luoghi caratterizzati da fatica, isolamento e tradizioni radicate, per cui spesso spopolati, ma che possono invece essere rilanciati, se si supera una visione di queste come parco giochi o esperienze wilderness per allontanarsi dalla frenesia della città.

SOMMARIO LUGLIO AGOSTO 2022

STORIA DI COPERTINA

14 Wind of change

L’eolico offshore galleggiante, allontanando le pale dalle coste, può sgonfiare il timore per gli impatti paesaggistici. Garantendo un’elevata produzione di energia

servizi di Sergio Ferraris, Luisa Calderaro, Katiuscia Eroe

INCHIESTE

32 L’inceneritore non s’ha da fare

Anziché progettare e realizzare impianti per il riciclo, a Roma prende piede l’idea di un sito per bruciare i rifiuti. Ma per la città, e l’intero Paese, sarebbe una sconfitta

di Rocco Bellantone

35 Unfakenews, le bufale sulla termovalorizzazione

di Francesco Ferrante

ECONOMIA CIVILE

40 La corsa (a ostacoli) alle materie prime seconde

I fondi Pnrr e i bandi del Mite non bastano a superare le fragilità dell’approvvigionamento di materiali. Servono nuovi decreti end of waste

di Rocco Bellantone

VERTENZE & CAMPAGNE

49 Un orto per la comunità

A Borgomanero è nato “Borgo Verde”, un modello di agroecologia sociale che mette al centro l’ambiente e le persone

di Teresa Panzarella

50 “Tartawatchers” sotto l’ombrellone

di Raffaele Cava

53 Per un pannello in più

di Ilenia De Simone

55 Liberi di galoppare

testi e foto di Giulia Assogna e Ilenia De Simone

59 Paladini della rigenerazione

di Teresa Panzarella

GAIA

70 Sempre più su

Dopo 40 anni la farfalla “Erebia pandrose” è stata avvistata sui Monti della Laga. La popolazione appenninica è a rischio per i cambiamenti climatici

di Angela Iacucci

74 Pochi ma buoni

di Giulia Assogna

IN VIAGGIO

78 Bagni di foresta

La pratica del “forest bathing” permette un’immersione totale nella natura, per risvegliare corpo e mente

di Giulia Assogna

82 Una ciclovia da premio

di Silvia Livoni

87 Un lago di tesori

di Loredana Menghi

90 Torna Festambiente

di Margherita Ambrogetti Damiani e Danila Paradiso

FUMETTO

96 Catene da spezzare

Un fumetto sul lavoro ambientato nel 2053 ma ispirato alla storia di Yvan Sagnet, il giovane camerunense leader del primo sciopero dei braccianti in Italia

di Marina Iovine e Silvestro Maccariello

CULTURA

104 Ricostruire la felicità dopo le macerie

In “Ognuno ride a modo suo” Valentina Perniciaro racconta la storia di suo figlio Sirio. Dalla lotta per farlo evadere dallo “stato vegetativo” alla Fondazione Tetrabondi

di Fabio Dessì

111 In nome del popolo inquinato

di Marino Midena

112 ‘Le montagne non sono un parco

divertimenti né un’esperienza di wilderness’.

Intervista a Matteo Righetto

di Roberto Carvelli

rubriche

31 Lettere

67 Equotech

69 Imprese

93 Visioni

117 Segnalibro

122 Almanacco

opinioni

28 AMBIENTEUROPA

Attività non compatibili

di Mauro Albrizio

31 URBAN EXPERIENCE

Al parco in caserma

di Carlo Infante

72 TERRA & CLIMA

Non solo la guerra affama

di Lorenzo Ciccarese

76 PROFONDO BLU

Una pianta da proteggere

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Margherita Ambrogetti Damiani, Luisa Calderaro, Roberto Carvelli, Raffaele Cava, Ilenia De Simone, Katiuscia Eroe, Francesco Ferrante, Angela Iacucci, Marina Iovine, Silvia Livoni, Silvestro Maccariello, Teresa Panzarella, Danila Paradiso

Chiuso in redazione il 22 giugno 2022

