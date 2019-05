Otto Paesi in prima linea per la tutela ambientale e le azioni per il clima. Saranno Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Spagna e Svezia a beneficiare del nuovo pacchetto di finanziamenti del programma dell’Unione Europea “Life”. Sono 98.2 i milioni di euro destinati al supporto di dieci progetti integrati. L’obiettivo è l’attuazione della normativa comunitaria in materia di natura, clima, aria, acqua e rifiuti.

I progetti volti alla tutela della natura sono cinque, tra Danimarca, Francia, Grecia, Lituania e Svezia. Prevedono azioni di creazione di aree protette in Grecia e progetti di più ampio respiro come la realizzazione di una mappa degli habitat marini attorno alla Francia e alla Corsica. Nel settore dell’acqua, invece, sono due i progetti, a Malta e in Spagna, volti al contrasto della carenza idrica. I rifiuti, fondamentali per mettere in moto l’economia circolare, sono l’oggetto del progetto francese che si concentra nella regione Provenza-Alpi-Costa azzurra. Politiche di ristrutturazione e riqualificazione per l’efficienza energetica sono invece previsti in Belgio, dove si promuove la collaborazione tra Fiandre e Vallonia.

“Un euro erogato da Life è in grado di mobilizzare 20 euro da altre fonti di finanziamento. Oltre a questo incredibile effetto leva, i progetti integrati Life offrono una risposta diretta ai timori dei cittadini europei in merito alla qualità dell’aria e dell’acqua e alle conseguenze del cambiamento climatico”, ha dichiarato Karmenu Vella, commissario europeo dell’Ambiente.

Affrontando le sfide della carenza idrica, del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, l’Europa prosegue l’intento del programma Life, partito nel 1992. Un’azione senza sosta e costante per non lasciare soli gli Stati membri di fronte ad emergenze e progetti di più ampia visione.

La pagina del programma Life

Autore: Annamaria Serinelli