Lucart supera la validazione di sostenibilità sociale BSCi

Un passo avanti per una filiera sempre più etica, trasparente e sostenibile. Promossa da amfori, l’iniziativa internazionale supporta le aziende nel migliorare le condizioni sociali lungo la propria catena di fornitura.

Lucart, gruppo cartario multinazionale conosciuto per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta e Lucart Professional, prosegue nel proprio percorso verso una gestione sempre più responsabile della catena di fornitura portando a termine con esito positivo la verifica di conformità etica e sociale BSCi (Business Social Compliance initiative), condotta nell’headquarter di Porcari, a Lucca, lo scorso ottobre. L’azienda aveva già sottoscritto il Codice di Condotta BSCi a luglio, formalizzando il proprio impegno verso i più elevati standard di responsabilità sociale.

La Business Social Compliance initiative (BSCi), promossa da amfori, è un sistema internazionale che supporta le aziende nel migliorare le condizioni sociali lungo la propria catena di fornitura. Si basa su un Codice di Condotta che integra i principi delle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e definisce criteri stringenti in materia di diritti dei lavoratori, salute e sicurezza, tutela ambientale ed etica aziendale.

L’audit BSCi valuta in modo rigoroso l’adesione agli standard internazionali di conformità sociale, che includono il rispetto dei diritti dei lavoratori, l’equa retribuzione, la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente e la gestione etica dell’impresa. Si può quindi parlare di una sorta di “certificazione” della BSCi, in quanto il rispetto del Codice di Condotta richiede che ci sia piena conformità a questo schema e che quest’ultima sia verificata e certificata da un ente indipendente accreditato.

“L’ottenimento di questo risultato rappresenta un traguardo rilevante del nostro percorso di sviluppo sostenibile. Rafforza il nostro impegno nel garantire comportamenti etici e responsabili lungo tutta la supply chain e conferma la volontà di contribuire a un futuro più equo e sostenibile, in linea con i valori che guidano quotidianamente le attività del Gruppo” – Francesco Pasquini, Amministratore Delegato Lucart

La visione di BSCi è promuovere un commercio che generi benefici sociali, ambientali ed economici per tutti gli attori coinvolti. L’adesione a questa iniziativa consente a Lucart di monitorare e migliorare in modo continuo le proprie performance di responsabilità sociale, non solo all’interno dei confini aziendali ma anche nei rapporti con partner, fornitori e collaboratori.

Questo nuovo traguardo si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità del Gruppo, che pone al centro trasparenza, etica e attenzione alle persone come leve imprescindibili per uno sviluppo d’impresa innovativo e competitivo. Il superamente con successo dell’audit indipendente di conformità al sistema di verifica sociale BSCi si aggiunge ai precedenti riconoscimenti del Gruppo come la validazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni da parte di SBTi e la medaglia Platinum di EcoVadis che per il quarto anno consecutivo colloca Lucart tra l’1% delle aziende più performanti al mondo in ambito sostenibilità.