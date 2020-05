Il 25 maggio il tribunale civile di Vicenza ha depositato la sentenza che ha rigettato ogni richiesta di risarcimento avanzata da Sviluppo Cotorossi per la vicenda di “Borgo Berga”. La richiesta di risarcimento ultra milionario di Sviluppo Cotorossi era stata fatta non solo nei confronti del presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro e dell’ex presidente del Circolo di Vicenza Adriano Battagin, ma anche della presidente di Italia Nostra Vicenza e del responsabile del Comitato contro gli abusi edilizi di Vicenza. Nel mirino della società sono dunque finiti in pratica tutte quelle figure che, dal 2012, hanno messo la faccia in questa vicenda per consentire ai cittadini di Vicenza di avere un’informazione la più ampia possibile e per far conoscere una voce “alternativa” a quella delle autorità Locali e delle giunte comunali che si sono succedute negli anni, oltre che della ditta costruttrice.

Legambiente Veneto ha espresso soddisfazione per l’esito di questa sentenza, ringraziando gli avvocati David Zanforlini, Francesco Buso e Marta Tognon per aver “difeso con caparbietà e competenza i rappresentanti delle associazioni”, hanno dichiarato in una nota il presidente Luigi Lazzaro e l’ex presidente del circolo di Vicenza Adriano Battagin. “La soddisfazione personale e per Legambiente ovviamente è grande, ma ancora molta strada dovrà essere fatta per fare definitivamente luce sulla vicenda: infatti il prossimo 13 ottobre Legambiente discuterà l’opposizione presentata al Tribunale di Vicenza nei confronti della richiesta di archiviazione del procedimento penale in corso nei confronti dei dirigenti di Sviluppo Cotorossi. Ovviamente sarà un onere ed un onore per Legambiente mantenere viva l’informazione e scongiurare l’oblio sempre e comunque”.