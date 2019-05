Nel prossimo Parlamento europeo il gruppo dei verdi avrà 70 seggi, il miglior risultato di sempre. I partiti verdi hanno aumentato i voti rispetto al 2014 in tutti i paesi europei.

Il 20% in Germania, il 13% in Francia, in Irlanda il 23%, solo per dare qualche percentuale dell’onda verde che ha travolto quasi tutto il Continente. In Italia, però, Europa verde si è fermata al 2,3%.

“Questo è un mandato per il cambiamento: per la protezione del clima, per un’Europa sociale e per la democrazia”, ha commentato sulla propria pagina Facebook Ska Keller, candidata tedesca alla presidenza della Commissione per i verdi europei.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.