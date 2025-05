Lo Spirito del Pianeta raddoppia sedi e date

Il festival internazionale dei gruppi tribali e indigeni del mondo quest’anno si svolge dal 3 al 20 luglio a Casirate D’Adda (BG) e dal 25 luglio al 10 agosto a Piario (BG). Eventi, stand, attività a ingresso libero e due concerti di Davide Van De Sfroos in programma.

Lo Spirito del Pianeta compie 25 e si amplia, offrendo, su due sedi (il Bosco Grosso di Casirate e l’Azienda agricola Ol Pera di Piario) e in due periodi diversi, un interessante cartellone musicale e di eventi. Tutti a ingresso libero tranne i due concerti di Davide Van De Sfroos previsti il 5 luglio e il 2 agosto con biglietto a 10 euro. L’evento, dedicato alla celebrazione della cultura, della musica e delle tradizioni artistiche di tutto il mondo, si propone di offrire un’esperienza immersiva all’insegna della diversità e del rispetto per la natura.

Più di 30 i gruppi musicali partecipanti tra cui i Saor Patrol (mercoledì 16 a Casirate, sabato 9 agosto a Piario) e Martin O’Connor venerdì 11 luglio a Casirate, nonché i Goitse (26 luglio a Piario) a completare un trittico celtico tra Scozia e Irlanda. Stessa radice celtica ma diversa declinazione e influenze del Sud Europa per Oscar Ibanez dalla Galizia, a Casirate sabato 12 luglio e a Piario mercoledì 6 agosto.

Ma lo Spirito del Pianeta non è solo musica, danze e spettacoli. Saranno infatti circa 400 gli eventi che si terranno nei giorni del festival: spettacoli, cerimonie, laboratori, conferenze. Ci sarà un villaggio di capanne che quest’anno sarà numeroso e coinvolgente, attorno al fuoco sacro dove saranno testimoni uomini medicina con le loro cerimonie. Il Villaggio dello Spirito comprenderà testimonianze degli Aztechi e dei Maya, tepee dei nativi nordamericani, dei Tuareg, delle popolazioni di Mongolia, Qashqai, Iran e Tibet. infine il consueto mercato con molti artigiani locali e l’area Olistica che quest’anno sarà molto più ampia delle precedenti edizioni.

I numeri parlano chiaro: 150 espositori di artigianato da tutto il pianeta, 11 ristoranti espressione di ogni genere e tipicità di cucina mondiale, ampi parcheggi per le auto e spazio adibito per camperisti nonché allestimenti adatti per garantire lo svolgimento di ogni serata a prescindere dal meteo ed il passaggio in sicurezza tra una parte e l’altra della manifestazione.

Ingresso libero a tutti gli eventi, tranne i concerti di Davide Van De Sfroos che prevedono un biglietto a 10 euro. Tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Tutte le info su https://www.lospiritodelpianeta.it/

Nuova Ecologia è media partner dello Spirito del Pianeta.