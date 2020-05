Doveva svolgersi dal 29 maggio al 14 giugno 2020 nella Fiera di Bergamo, il Festival dei popoli indigeni Spirito del Pianeta. Ma il programma di concerti, dibattiti e feste ha dovuto lasciare il posto alla costruzione e messa in opera dell’ospedale da campo dell’ANA e della Protezione Civile, che ha dato un prezioso contributo per il contenimento della pressione sui nosocomi lombardi e per la cura dei tantissimi malati della provincia bergamasca.

Il Festival è stato spostato al giugno 2021 e nonostante le difficoltà economiche dovute alla cancellazione degli eventi già programmati, le attività artistiche e a sostegno dei diritti dei popoli indigeni proseguono sul web, più importanti che mai, visto che le pratiche di sopraffazione sull’ambiente e sui diritti degli abitanti che a esse si oppongono sono le cause principali che hanno portato alla nascita e diffusione della pandemia.

Per questo sono state programmate due serate virtuali, il 29 e 30 maggio, a cui aderiscono gruppi indigeni da ogni parte del pianeta, e artisti nostrani come Enzo Avitabile, Tony Esposito, Davide Van de Sfroos. Ospiti speciali l’astronauta Luca Parmitano e il Capo Raohni, storico leader indigeno ambientalista, candidato al Premio Nobel per la Pace per le sue decennali lotte in difesa dell’ambiente e delle tribù amazzoniche.

La diretta sarà disponibile dalle 21 su

https://www.lospiritodelpianeta.it/

https://www.facebook.com/lospiritodelpianeta/

Il programma delle serate

29 maggio

Dessana (Brasile)

Davide Van de Sfroos (Italia)

Maasai (Kenya)

Il Bepi (Italia)

Pigmei (Camerun)

Aztechi (Messico)

Aborigeni (Australia)

Lingaland (Italia)

Quaqhai (Iran)

Cree (Canada)

Saor Patrol (Scozia)

30 maggio

Edmundo Pacheto (Bolivia)

Enzo Avitabile (Italia)

Luca Parmitano (Italia)

Tuareg (Niger)

Xajil Maya (Guatemala)

Leslie Abadini (Italia-Capoverde))

To Nokwe Zulù (Sudafrica)

Inuit (Groenlandia)

Apache (Arizona- USA)

Sayaka Incas (Perù)

Martin O’Connor (Irlanda)

Maoori (Nuova Zelanda)

Tony Esposito (Italia)

Nuova Ecologia è media partner dell’iniziativa