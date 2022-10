Littorina saxatilis, aliena a metà

Abile nel colonizzare nuove aree, la lumaca di mare non si è diffusa nel Mediterraneo. Uno studio della Stazione zoologica “A. Dohrn” spiega perché, fornendo informazioni utili per prevedere quali specie potrebbero diventare invasive con il clima che cambia

di LUCIANO BOSSO

Mare troppo salato e soggetto a eccessivi sbalzi termici. Per questi motivi Littorina saxatilis, la prima specie aliena rinvenuta nel Mediterraneo, ha trovato in quest’ultimo un ostacolo troppo grande da superare, che ne ha impedito l’ulteriore espansione nel sud d’Europa. Stiamo parlando di una piccola lumaca di mare che nel corso della sua lunga storia evolutiva ha colonizzato intere aree costiere in tutta Europa, diffondendosi dalle coste dello Stretto di Gibilterra fino al nord della Russia. Spostandoci più a sud, in Africa, troviamo questa specie anche sulle coste atlantiche del Marocco. Una delle principali abilità di Littorina saxatilis è quella di riuscire ad adattarsi e a colonizzare diverse tipologie di ambienti con estrema rapidità.

Nel 1792 fu rinvenuta nella laguna di Venezia. Questa scoperta permise a di diventare la prima specie aliena scoperta nel Mediterraneo. Con il passare degli anni, però, ricercatori di tutto il mondo hanno cominciato a chiedersi se davvero potesse considerarsi una specie aliena, dato che nonostante il suo forte spirito di adattamento e l’abilità nel colonizzare nuove aree non si è mai diffusa nel Mare Nostrum, il bacino marino più colonizzato da specie aliene del pianeta.

Uno studio pubblicato pochi mesi fa sulla rivista internazionale Biological Invasions, coordinato dalla Stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli – e che ha coinvolto l’Università “Federico II” di Napoli, l’Università di Ferrara, la Politecnica delle Marche, l’Università di Sheffield e l’Università di Göteborg – ha finalmente fatto luce su questi importanti aspetti della distribuzione di Littorina saxatilis in Europa. Tramite l’utilizzo di avanzate analisi Gis e di modellistica, basate sull’interazione tra i punti di presenza attualmente conosciuti della lumachina e le variabili ambientali che ne caratterizzano la distribuzione su ampia scala, i ricercatori hanno dimostrato che Littorina saxatilis è da considerarsi effettivamente una specie aliena del Mediterraneo, in quanto è altamente improbabile che sia arrivata per poi rimanere nel Mare Nostrum prima o durante l’ultima glaciazione. Una volta “sbarcata” nel Mediterraneo non è riuscita a colonizzare l’intero bacino, troppo salato e termicamente instabile per questa specie. Con ogni probabilità è arrivata a Venezia trasportata accidentalmente dalle navi inglesi, che nel XV secolo realizzavano affari con la città lagunare, e ha trovato proprio nella laguna una piccola oasi. Venezia è infatti climaticamente più simile alle coste atlantiche, dove Littorina saxatilis principalmente vive.

Negli ultimi anni, la popolazione veneziana della lumachina ha subito un declino a causa dell’arrivo di nuovi predatori, come il granchio Carcinus maenas, dell’aumento dell’inquinamento e dei cambiamenti dell’habitat locale, per esempio l’espansione delle bocche di porto a Venezia, che ha portato alla modificazione delle caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua lagunare, tra cui l’aumento di salinità. Lo scarso apporto idrico dalle piogge e l’arrivo sempre più frequente di specie aliene a causa delle attività antropiche nel Mediterraneo potrebbero contribuire a un ulteriore declino delle littorine. Non riuscendo quindi a espandersi in altre aree nel Mediterraneo, la popolazione lagunare sta diminuendo e le aree in cui è possibile ritrovarla diventano sempre meno se confrontate con quelle dove la specie era presente negli anni Novanta. La stessa sorte, ma in un’area geografica completamente diversa da Venezia, è toccata ad altre due specie: Littorina littorea e Littorina obtusata. Entrambe furono rinvenute per la prima volta nella sponda mediterranea della Spagna nel 2015, ma da allora non sono stati più ritrovati esemplari vivi di queste due specie nel Mediterraneo. Non si conoscono ancora i motivi del loro fallimento di invasione, ma possiamo dedurre che probabilmente sono gli stessi che hanno impedito a Littorina saxatilis di invadere il nostro mare.

Lo studio coordinato dalla Stazione zoologica “Anton Dohrn” chiarisce dinamiche fondamentali sulla distribuzione di una specie che, nonostante la sua altissima capacità di colonizzare nuove aree, ha trovato nelle condizioni climatiche del Mar Mediterraneo un ostacolo troppo grande da superare. Inoltre, illustra l’importanza di studiare non solo i successi ma anche i fallimenti di invasione delle specie aliene. Capire che cosa limita la diffusione di una specie nella colonizzazione di un nuovo ambiente può essere la base per individuare le specie da proteggere o limitare in futuro. Infine, queste informazioni possono essere utili per prevedere quali specie potrebbero passare in futuro, in virtù dei cambiamenti climatici e ambientali in atto, da “aliene” a “invasive” nel caso in cui uno specifico fattore ambientale non dovesse più essere limitante. (dal mensile di ottobre 2022)

