Più di centomila abitanti di Kiribati, arcipelago in Oceania, potrebbero diventare presto ecoprofughi. Sarebbe la prima

massa di persone in fuga a causa del riscaldamento globale. A raccontare questa storia sono Alice Piciocchi e Andrea Angeli, due trentenni di Milano che sono volati a oltre 14.000 chilometri dall’Italia e hanno vissuto con la popolazione locale per mesi. Per finanziare il viaggio hanno lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma internazionale Indiegogo e sono riusciti a raccogliere 4.500 dollari. Il prodotto finale? Il libro-reportage illustrato Kiribati. Storie da 33 isole in via di estinzione. “La sparizione di Kiribati potrebbe accadere anche molto

prima, tra 50 o 20 anni” spiegano gli autori nell’introduzione.

Le isole sono a un’altezza media di due metri sul livello del

mare e si distendono su un’area di quattromila chilometri. Kiribati è uno Stato poverissimo: la pesca e la vendita della copra, la polpa essiccata del cocco, sono tra le fonti principali di reddito. Gli autori descrivono Kiribati come un arcipelago con poco turismo, negozi piccoli e acqua potabile scarsa. Ma soprattutto caratterizzato da credenze ancestrali.

Raccontano che Anote Tong, presidente in carica fino al 2015, ha

escogitato un piano B: migrare in massa i circa centomila abitanti

in una vera e propria arca di Noè. Dove? In un appezzamento di terreno comprato nel 2014 alla chiesa anglicana nelle isole Fiji che sono però a 3.000 chilometri di distanza. Il problema è dove trovare i soldi per il trasferimento. Emigrare dal paese è difficile. L’unica soluzione è prendere uno dei due voli settimanali per Nadi, nelle Fiji.

Una soluzione non alla portata di tutti secondo la Commissione economica e sociale dell’Asia e del Pacifico e l’Istituto universitario

per l’ambiente: solamente la metà della popolazione locale possiede le risorse finanziarie per poter emigrare. il pil annuale per persona è

di soli 1.600 dollari. Un’altra delle idee ipotizzate è quella di costruire un’isola galleggiante, costerebbe 2 miliardi

di dollari e sarebbe capace di ospitare fino a 30mila persone.

Ma una vera e propria decisione su come arginare

o prevenire il problema non è stata ancora presa in considerazione.

“Siamo partiti dall’Italia con l’idea di trovare una nazione

in stato di emergenza, famiglie spaventate con le valigie pronte e una strategia di evacuazione consolidata e condivisa – raccontano gli autori del libro – Quello che ci siamo trovati davanti è stato uno scenario molto diverso”.

L’emergenza non è percepita dalla maggior parte della popolazione. Il vero problema per gli autori del libro è che “la memoria di questa terra è un patrimonio da salvaguardare che, data la predisposizione alla trasmissione orale, rischia di disgregarsi o di essere dimenticato”.

I segni dell’imminente distruzione sono inequivocabili: tifoni che si susseguono, alberi bruciati dal sole, condizioni climatiche spesso estreme.

Così il libro su Kiribati si trasforma in una sorta di testamento di

una cultura che sta per estinguersi.

Kiribati, Cronache illustrate da una terra (s)perduta

A cura di Alice Piciocchi

e Andrea Angeli, 144 pagine, cartonato, 24 ORE Cultura, 16,90 €

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Interessata ai social media, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it