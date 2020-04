Il 2020 si è aperto all’insegna dell’emergenza smog in tutta Italia.

Era solo gennaio quando le concentrazioni di polveri sottili alle stelle monopolizzavano lo spazio dei media facendo emergere l’urgenza di ridurre l’inquinamento nel nostro Paese, a cominciare dalle città.

Successivamente l’epidemia da Coronavirus ha messo a nudo le fragilità di un modello di sviluppo poco attento alla prevenzione dal punto di vista sanitario, ambientale e sociale.

Legambiente, con l’autorevole supporto del proprio Comitato scientifico, cerca di fare chiarezza sulle emergenze in corso con i dati per ora disponibili, sulle conseguenze che inevitabilmente si riproporranno durante le fasi dell’uscita dall’emergenza epidemica e sui cambiamenti profondi nei comportamenti collettivi e nel funzionamento della società.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 16:00, il webinar on-line per parlare di ambiente, salute e protezione. In diretta sulle pagine Facebook di Legambiente, de La nuova ecologia e sul sito Lanuovaecologia.it

Ore 16:00 Introduzione al seminario Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente L’inquinamento atmosferico in Italia nel 2020

Andrea Minutolo, Responsabile Scientifico Legambiente

Ore 16:15 Inquinamento atmosferico e salute. Carla Ancona, DEP Lazio

Ore 16:30 Patologia da Coronavirus ed esposizione a inquinanti atmosferici. Domande di ricerca e studi adeguati per provarle. Fabrizio Bianchi, CNR

Ore 16:45 TAVOLA ROTONDA Ambiente e salute: dalla prevenzione alla corretta informazione. Coordina e modera i lavori: Damiano Di Simine, coordinatore Comitato Scientifico Legambiente

Ne parlano:

– Paola Michelozzi, Dipartimento Epidemiologia Regione Lazio

– Roberto Bertollini, Comitato Scientifico Comm.ne Europea

– Paolo Crosignani, già primario Epidemiologia Ambientale Istituto

Tumori Milano

– Edoardo Bai, Comitato Scientifico ISDE