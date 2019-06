“Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare”. Milioni di bambini hanno preso sonno con queste parole della filastrocca di Gianni Rodari cantata da Sergio Endrigo, ma dell’insegnamento di Ci vuole un fiore che “per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero”, e così via, non c’è quasi mai traccia nella gestione che gli adulti fanno dell’immenso patrimonio forestale italiano. Uno scrigno che conserva straordinari patrimoni di biodiversità, da tutelare con attenzione, ma anche una “miniera” di risorse rinnovabili, se gestite con cura: dal legno per mobili, strumenti musicali, opere d’arte o per la produzione di energia, alla cellulosa per la carta, dalle produzioni pregiate, come il tartufo, ai tantissimi frutti del sottobosco. Senza dimenticare il contributo, fondamentale, per la bellezza dei paesaggi e la promozione di un turismo ecosostenibile. E da cui derivano tanti vantaggi ambientali: abbattimento della CO 2 , mitigazione delle temperature, mantenimento del suolo contro il dissesto idrogeologico e miglioramento della sua fertilità.

Il valore dei servizi ecosistemici delle foreste, in Italia, raggiunge i 90 miliardi di euro, il 5% del Pil (vedi infografica a pagina 18). Un albero è, insomma, un regalo della natura. E boschi e foreste sono veri e propri forzieri, da amministrare con sapienza e lungimiranza. Cosa che però l’Italia non fa più da qualche decennio, con alcuni, evitabili, paradossi. La superficie boschiva, infatti, a causa dell’abbandono e dello spopolamento delle aree montane ed interne nell’ultimo quarto di secolo è aumentata di 50.000 ettari all’anno, raggiungendo gli 11,8 milioni di ettari, pari al 39% della superficie del Paese. Il bosco si è impossessato dei prati d’alta quota in cui non vengono più portate le mandrie a pascolare, dei terrazzamenti non mantenuti e dei terreni incolti da anni. Una crescita quantitativa che non è stata accompagnata da una maggiore qualità del bosco e del paesaggio forestale. «I nostri boschi non sono in grado di garantire un’efficace protezione del suolo, producono poco e hanno visto una riduzione del sottobosco utilizzato per le produzioni non legnose. Così non sempre offrono una reale garanzia alla conservazione della biodiversità – spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente – Abbandono, politiche di riforestazione sbagliate e ritardi nella gestione forestale sostenibile ci restituiscono un patrimonio forestale che oggi ha bisogno di un nuovo progetto culturale e politico che metta al centro la montagna, le aree interne e le condizioni di vita di questi territorio».

Paradossi italiani

A proposito di paradossi, già oggi, senza investimenti nella gestione boschiva, l’Italia vanta un’industria legata ai prodotti legnosi, con oltre 80.000 imprese per 400.000 addetti, la prima per esportazioni in Europa e la terza al mondo. Il made in Italy, quindi, tira anche qui, ma utilizziamo solo il 30% dell’incremento forestale annuo per fini industriali ed energetici, contro una media europea che si attesta sul 60%. E così l’Italia, altra conseguenza paradossale di questa situazione, è il secondo importatore europeo di legname industriale e il primo al mondo di legna da ardere, pellet e cippato, per una spesa di circa un miliardo di euro all’anno e una dipendenza da altri Paesi in cui il taglio illegale è più diffuso e meno contrastato che da noi.

Anche le buone notizie, fortunatamente, non mancano. Il 2017 in Italia si è chiuso con un grande risultato per la certificazione forestale: sono infatti 1.005 le aziende che hanno scelto di certificare la propria attenzione all’ambiente con lo standard Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes), con un aumento dell’8% rispetto al 2016. In crescita anche il dato delle certificazioni a marchio Fsc, che registrano un più 6%. «In un azienda certificata – dice Antonio Brunori, segretario generale Pefc Italia – l’origine della materia prima è sostenibile perché viene da un bosco gestito in maniera corretta, secondo parametri internazionali. Inoltre l’azienda certificata non può fare “nero” e non lo possono fare i suoi fornitori. Non a caso il nuovo Codice degli appalti e varie direttive del ministero dell’Economia “premiano” le aziende certificate, che danno valore aggiunto ai boschi italiani e all’economia delle comunità locali, a cui sono fortemente collegate». Alle migliori pratiche, inoltre, è dedicato anche il Premio comunità forestali sostenibili, promosso da Legambiente e Pefc.

Tutto il sistema, virtuoso, che gravita intorno al patrimonio boschivo del nostro Paese guarda con grande attenzione alla nuova legge forestale, approvata a fine gennaio dalle commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera e in attesa, al momento di scrivere questo articolo, soltanto il via libera del Consiglio dei ministri. Una novità che, insieme alla creazione della direzione Foreste presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (leggi intervista alla direttrice Alessandra Stefani, a pagina 16), può tracciare un nuovo “sentiero”, all’insegna della sostenibilità. «La legge fa largo uso di termini come “gestione sostenibile” e tracciabilità” – riprende Brunori – e l’Italia potrà fare un passo fondamentale, avendo più chiarezza sull’utilizzo corretto della risorsa bosco. Ad oggi in Europa solo Cipro usa meno di noi le risorse forestali: potremmo prelevare anche il doppio di quanto facciamo oggi, farlo correttamente e stare ancora sotto la media europea». Fatti salvi, ovviamente, i limiti e i vincoli ambientali.

La legge prevede anche linee guide per la formazione, un albo professionale delle imprese, la pianificazione forestale e il riconoscimento dei servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale, come previsto dal Collegato ambientale del 2016. Fra le novità c’è anche il riconoscimento dell’incolumità pubblica, quindi della necessità di fare gestione anche su proprietà abbandonate o silenti, in cui c’è necessità di fare prevenzione dal rischio idrogeologico e dagli incendi. «Viene promossa la gestione forestale di area vasta, che può essere fatta dall’ente pubblico insieme ai proprietari – spiega Raoul Romano, ricercatore presso il Centro politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) – Sulla base di una pianificazione che definisce quali sono le priorità di un territorio, si deve attuare una gestione per garantire la prevenzione e la tutela dei boschi. L’ente pubblico farà la gestione per la sua proprietà e poi dovrà pretendere altrettanto dai privati. Se questi non possono farla, o non esistono proprietari come nella maggior parte dei boschi italiani, l’ente pubblico può dare in gestione ad altri enti o a imprese private l’attuazione del Piano di interventi: gli introiti generati dalla gestione vengono accantonati in un fondo, come si fa in un condominio secondo i millesimi – continua Romano – finché il proprietario non viene a chiederli. Se il proprietario non li richiede questi soldi devono essere sempre reinvestiti nella gestione del bosco».

Stop all’abbandono

A diventare legge, insomma, è il concetto che l’abbandono colturale del bosco, a meno che non sia stato definito da uno strumento di pianificazione, non è lecito. «Abbandonare un bosco che storicamente è gestito mette a rischio l’incolumità pubblica – aggiunge Romano – Un proprietario di un versante che lo abbandona, a livello colturale, mette a rischio chi vive a valle. L’Italia ha solo il 15% della sua superficie forestale pianificata, e se non hai pianificazione significa che permetti a tutti di entrare nel bosco, invece se c’è uno strumento di pianificazione e fai un taglio illegale sei perseguito penalmente. Questa legge ci avvicina di più al patrimonio normativo europeo e ci metterà di fronte a un’assunzione di responsabilità nella gestione delle foreste».

Di strada da fare, del resto, ne abbiamo ancora molta, anche dal punto di vista culturale. «Il caso di “Spelacchio” è eclatante – riprende Antonio Brunori del Pefc – Ci si meravigliava di cosa accadesse a una pianta tagliata, e che poi “udite, udite” poteva essere trasformata in mobili. Se avessimo un minimo di consapevolezza del ruolo che hanno gli alberi e la natura, avremo una gestione più consapevole, rispettosa ed equilibrata delle risorse». Anche perché boschi e foreste rappresentano una parte rilevantissima del capitale naturale del nostro Paese. E sono la “linfa” del patrimonio storico-culturale e identitario di tanti luoghi e comunità. «Il bosco, con le sue filiere produttive in un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione, deve tornare al centro dell’agenda politica nazionale – afferma Nicoletti di Legambiente – Le foreste sono oggi chiamate a rivestire funzioni nuove e diverse, non più legate alla sola produzione di legno e prodotti non legnosi, nell’ottica di un’economia sempre più circolare e di bioeconomia che può portare occupazione ma anche nuove competenze e possibilità imprenditoriali». Perché per fare tante cose “ci vuole un albero”. E in Italia, a conti fatti, ne abbiamo ben 12 miliardi.l

