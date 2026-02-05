venerdì 6 Febbraio 2026
Diritti

L’Indonesia vieta le passeggiate sugli elefanti

Giulia Assogna
di Giulia Assogna
0
0
elefante
L’arcipelago è il primo Paese a impedire una delle attività turistiche più redditizie e controverse, in ottica di miglioramento del benessere animale. Ora le strutture turistiche dovranno progettare servizi più etici e rispettosi per gli elefanti

Da quest’anno niente più sofferenze inutili per i pachidermi asiatici. Con un passo storico verso il benessere animale, l’Indonesia ha messo fine alla possibilità di praticare passeggiate a dorso degli elefanti, una delle attività turistiche più ricercate, redditizie e controverse. È il primo Paese asiatico a imporre il divieto su tutto il territorio nazionale.

La comunicazione è arrivata alla fine del 2025, quando la Direzione Generale delle risorse naturali e della conservazione degli ecosistemi del ministero delle Foreste indonesiano ha emesso la Circolare n. 6/ 2025, che pone formalmente fine alle attività di equitazione con elefanti in tutte le strutture turistiche e di conservazione. Da adesso dovranno riprogettare i servizi ai visitatori offrendo esperienze più etiche e rispettose, basate sull’osservazione degli animali.

Le associazioni animaliste impegnate nel benessere animale richiedevano a gran voce da anni di interrompere le passeggiate sugli elefanti. La pratica comportava spesso metodi di addestramento dolorosi e stressanti per gli animali, oltre a condizioni che limitavano il loro comportamento naturale e causavano danni fisici e psicologici a lungo termine. In alcune strutture turistiche, gli investigatori di PETA Asia hanno trovato elefanti incatenati in recinti, molti con ferite aperte e cicatrici permanenti sulla testa e sulle zampe. Non solo. A quanto riportano sul sito dell’associazione, gli addestratori spesso colpivano gli animali con uncini affilati, arrivando a negare loro il cibo costringerli a trasportare turisti o a posare per foto ricordo. Il personale delle strutture verrà ora formato su tecniche di rinforzo positivo e gestione delle mandrie senza uso della forza.

La decisione rappresenta una vittoria significativa per i tanti elefanti in cattività e per tutti gli attivisti che si sono battuti in anni di campagne da parte di diverse organizzazioni animaliste, che chiedono anche azioni globali per bloccare le attrazioni legate alla fauna selvatica in tutto il mondo.

In Indonesia sarà previsto anche un sistema di controllo: secondo l’Agenzia per la Conservazione delle Risorse Naturali di Bali, che ha monitorato l’attuazione del nuovo regolamento, le strutture che non si conformano rischiano la revoca delle licenze operative. Anche il Mason Elephant Park di Bali, uno degli ultimi luoghi che offrivano passeggiate a dorso di elefante, ha interrotto l’attività il 25 gennaio 2026 dopo aver ricevuto avvertimenti ufficiali.

Leggi anche Turismo bestiale in copertina su La Nuova Ecologia

Basta animali nei circhi: al via la mobilitazione dell’associazione Lav

Summary
L'Indonesia vieta le passeggiate a cavallo degli elefanti
Article Name
L'Indonesia vieta le passeggiate a cavallo degli elefanti
Description
L'arcipelago è il primo Paese a impedire una delle attività turistiche più redditizie e controverse, in ottica di miglioramento del benessere animale. Ora le strutture turistiche dovranno progettare servizi più etici e rispettosi per gli elefanti
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH