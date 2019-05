Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è, al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?”. È il 23 aprile del 1955 quando Adriano Olivetti pronuncia queste parole davanti agli operai del nuovo stabilimento di Pozzuoli. Sono passati più di 62 anni ma quell’intervento, come molti altri raccolti dalle Edizioni di comunità nel libro Il mondo che nasce, torna oggi, prepotentemente, di attualità. Colpa (o merito) della crisi, di cui si cominciano a intravvedere i primi timidi segnali di uscita, cresce in Italia il numero degli imprenditori che guardano oltre il “semplice” profitto. E che stanno trovando nell’orizzonte dell’economia civile un collante possibile del loro impegno.

Non è un caso, insomma, se proprio in questa stagione così complessa e ricca di sfide (dalla disoccupazione giovanile ai cambiamenti climatici, solo per fare due esempi) nasce a Ivrea, la “patria” di Olivetti, l’associazione “Il Quinto ampliamento”: un riconoscimento al valore dell’imprenditore italiano, scomparso nel 1960, e alle sue radici (furono quattro, nel corso della storia, gli ampliamenti fisici della fabbrica di Ivrea). Ma anche un impegno a costruirne un quinto, appunto, culturale.

A ispirare la nuova realtà associativa, che ha come obiettivo la promozione di “un nuovo modello di fare impresa basato sui principi dell’economia civile”, come si legge nello Statuto, sono stati Antonio Calabrò, giornalista, scrittore e vicepresidente di Assolombarda, Alberto Zambolin, fondatore e partner di Message, società leader in Italia nella comunicazione corporate digitale, e Marco Peroni, scrittore e autore poliedrico, che ha fondato a Ivrea l’associazione culturale Pubblico-08. Accanto a loro, come soci fondatori, Legambiente, la Fondazione Adriano Olivetti, Confindustria Canavese e altre quattro imprese italiane: Aida partners Ogilvy, società di comunicazione fondata nel 1995; Mercatino srl, la prima e più importante rete di franchising nel settore dell’usato in Italia; Aeg, una cooperativa di consumo nel settore energetico, fondata nel 1901, con circa 20mila soci nei territori del Canavese e di Saluggia, in provincia di Vercelli; Sabox, impresa campana che ha costituito, insieme ad altre realtà regionali, “100% Campania”, la prima rete in Italia che produce packaging ecosostenibile.

Come sostiene il presidente dalla nuova associazione, l’economista Stefano Zamagni, «Adriano Olivetti stava già pensando al quinto ampliamento e sono sicuro che ci sarebbe riuscito. L’idea al centro del suo progetto è quella dell’impresa civile, come agente di trasformazione, non solo della sfera economica ma anche di quella sociale e civile della società». Un cambiamento che non può prescindere, davanti agli effetti già devastanti del consumo dissennato di risorse, dalla “rivoluzione ecologica” del modo di produrre e consumare. Partendo magari dal cibo, come si farà nella tre giorni di lancio dell’associazione, organizzata a Ivrea dal 29 settembre al 1 ottobre. Un’iniziativa che avrà come titolo “Pausa pranzo”, con incontri, testimonianze, mostre e spettacoli.

Le relazioni e le sinergie possibili, profonde e proficue, fra nuova imprenditoria, cultura, università e terzo settore saranno al centro, insieme alla formazione dei nuovi manager, delle attività curate da un ricco comitato scientifico, di cui fanno parte sociologi come Francesco Morace, il vicepresidente dell’università degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo, Silvio Barbero, fondatore con Carlo Petrini di Slow food, l’imprenditore Enrico Loccioni, Marcella Mallen, presidente di Prioritalia, l’associazione di manager d’impresa, Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del gruppo Végé, Fabio Papa, docente di Economia aziendale, il giornalista Emilio Casalini, l’economista Alessandra Smerilli, il generale dei Carabinieri Vincenzo Costantini, Federico Della Puppa, esperto di economia montana e dell’ambiente, Michele Trimarchi, docente universitario e studioso di strategie e politiche per l’accesso alla cultura. Un mix di competenze “trasversali”, come il profilo dei soci fondatori che fanno di Quinto ampliamento un vero e proprio laboratorio di “biodiversità” economica. Civile, ovviamente.

