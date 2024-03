Nella “Giornata delle foreste” del 21 marzo tanti appuntamenti per mettere a dimora nuovi alberi. Anche grazie alla “voce” di Elisa

L’impegno di Legambiente per mettere a dimora nuovi alberi continua. Un’attività molto importante, oggi più che mai, per la necessità di dare un contributo nel frenare la crisi climatica, rigenerare le nostre città, ridare loro spazi verdi di socialità e coinvolgere tanti giovani in percorsi di educazione ambientale. Lo scorso anno, grazie ai nostri circoli territoriali, abbiamo messo a dimora oltre diecimila alberi e arbusti. Un anno di grande impegno, che si è concluso in bellezza con il tv show su Canale 5 durante la notte di Natale 2023, che Elisa ha voluto dedicare alla raccolta fondi a favore di Legambiente per consentirci di fare sempre di più. Così, via sms, più di undicimila persone hanno fatto una donazione per mettere a dimora nuovi alberi nelle nostre città e contribuire agli ambiziosi obiettivi del nostro “Life Terra”. Un contributo che ci permette di festeggiare la “Giornata interazionale delle foreste” del 21 marzo con l’edizione primaverile della nostra campagna “Festa dell’Albero”, che sarà replicata anche a novembre con centinaia di iniziative di messa a dimora in tutta Italia. Tutti possono partecipare, iscrivendosi a uno degli appuntamenti pubblicati in prossimità del 21 marzo su legambiente.it.

