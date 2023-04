A Roma il 17 aprile il primo “Sister-led dialogue on the environment” ha inaugurato una serie di dialoghi sullo sviluppo internazionale organizzati dall’Unione internazionale delle Superiore generali

Il 17 aprile, pochi giorni prima dell’Earth Day del 22 aprile, le suore dell’Unione internazionale delle Superiore generali (Uisg) hanno radunato i loro partner a Roma per dare risalto e spazio di dialogo ai temi dello sviluppo internazionale. L’organizzazione, che riunisce più di 1.900 Superiore generali in 97 Paesi, in rappresentanza di oltre 600mila suore nel mondo, ha così promosso il primo “Sister-led dialogue on the environment” per discutere della salvaguardia dell’ambiente e delle persone colpite dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità, con particolare attenzione ai più marginali. Si è trattato del primo di un ciclo di appuntamenti organizzati all’interno dell’iniziativa Uisg Sisters Advocating Globally, in partnership con il Global Solidarity Fund, che culminerà nel primo Forum di advocacy della UISG, in programma a Roma per novembre 2023.

Rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi, società civile, istituzioni vaticane, mondo accademico e stampa da diverse parti del il mondo, si sono riuniti per discutere tre temi chiave: integrare le risposte al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità; integrare la cura per le persone e per il pianeta; integrare la vulnerabilità nella leadership. Questi tre temi sono stati delineati lo scorso novembre dalla dichiarazione “Sorelle per l’ambiente. Integrare le voci dai margini”, lanciata dalle suore della Uisg in vista del vertice sul clima COP27. La dichiarazione è stata costruita sull’esperienza di advocacy e assistenza alle comunità che si è sviluppata a partire dalla campagna ambientale “Seminando speranza per il pianeta”, nata per la promozione dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.