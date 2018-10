di Annalisa Pomponio

Nelle acque cristalline della Baia di santa Teresa, a La Spezia, sono comparse 60 nuove alghe di color rosa acceso. Sono i mimics, creati in laboratorio dall’Enea: ricalcano nella struttura un’alga corallina tipica dei fondali bassi del Mediterraneo, l’Ellisolandia elongata. La sua caratteristica è di essere in grado di sopportare periodi fuori dall’acqua, forti variazioni di temperatura, di salinità e pH. L’Enea, con l’Università di Portsmouth e CNR, ha condotto il progetto “Will coralline algae reef mitigate climate change effects on associated fauna?”. L’obiettivo è studiare gli effetti del cambiamento climatico su questa specie così preziosa ricreando uno scenario critico come quello del 2100: l’acidificazione degli oceani porterà il pH dell’acqua a un valore di 7,7.

Il progetto biennale è iniziato nel 2016. Durante la prima fase di progettazione sono state realizzate scansioni delle alghe naturali, presso il Centro Ricerche Ambiente Marino di Santa Teresa. Successivamente stampate in 3D, queste 60 alghe sono state ‘trapiantate” all’interno del reef, una scogliera naturale, a circa 50 cm di profondità. Diventando dei veri e propri “condomini” per gli organismi come piccole stelle di mare, crostacei, molluschi e molte altre specie. “Nella fase di sperimentazione, è stato avviato un osservatorio multiparametrico – spiega Chiara Lombardi, curatrice del progetto – per l’acquisizione di dati marini quali temperatura, salinità, alcalinità, pH, ossigeno”.

“Grazie ai rilievi in snorkeling – continua Lombardi – i “night lab” sono serviti per i monitoraggi di parametri chimico-fisici per 24 ore in continuo sul reef. Ed è stato possibile effettuare campionamenti e analisi al microscopio”. Uno degli obiettivi è stato quello di testarne l’idoneità della colonizzazione da parte di organismi marini.

In questa prima fase, ogni tre mesi le alghe “sosia” sono state raccolte e confrontate con le alghe vere per osservare quali e quante creature marine hanno deciso di “traslocare” nella nuova alga. “Dopo 5 mesi sui fondali marini il 42% delle alghe sosia sono sopravvissute”. Durante il periodo di studio i ricercatori hanno registrato due eventi di heat wave, ondate di calore intense con picchi superiori a 26° a cui i mimics e il reef naturale sono stati esposti, che testimoniano l’attuarsi di eventi anomali di riscaldamento climatico in atto.

Per comprendere appieno l’effetto di mitigazione al cambiamento climatico esercitato dall’alga naturale, sulla fauna associata, i ricercatori hanno ricreato nel Laboratorio acquari del Centro ricerche ambiente marino dell’ENEA, uno scenario critico come quello previsto per il 2100 dall’International Panel of Climate Change (IPCC). “Nel 2100 l’acidificazione degli oceani porterà il pH dell’acqua a un valore di 7,7; i reef naturali e i mimics sono stati messi in vasca e sottoposti a sperimentazione con valori di pCO 2 – attuali e previsti per il 2100 – e temperature incrementate.”spiega Lombardi.

Non sarà necessario attendere il 2100 per studiare gli effetti del cambiamento climatico su questa specie così preziosa ma basterà attendere i risultati della fase sperimentale nel 2019.

