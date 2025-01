L’iceberg più grande al mondo minaccia la fauna della Georgia del Sud

Ha ripreso il suo viaggio e si sta muovendo verso il nord dall’Antartide, A23a è in rotta di collisione con la remota isola britannica e rappresenta un pericolo per l’alimentazione di pinguini, uccelli e foche

È conosciuto con il nome di A23a, l’iceberg più grande del mondo che ha ripreso a muoversi in Antartide verso la Georgia del Sud, un territorio britannico, rifugio per la fauna selvatica. Scienziati e ricercatori sono preoccupati, perché potrebbe arenarsi e frantumarsi, mettendo in pericolo pinguini, uccelli e foche (così come racconta la Bbc in un articolo).

In passato, quando iceberg dalle dimensioni imponenti hanno concluso il loro viaggio in maniera rovinosa in Georgia del Sud, molti animali sono morti, perché non riuscivano ad accedere alle zone di alimentazione, bloccate dal ghiaccio.

A23a ha un’estensione di circa 3.500 km² e una massa di circa 1000 miliardi di tonnellate. Nel 1986 si era distaccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner, ed è rimasto poi fermo per oltre 30 anni nel mare di Weddell, nel 2020 ha ricominciato a muoversi per poi bloccarsi in un fenomeno di correnti oceaniche (Colonna di Taylor) che l’hanno costretto a ruotare su se stesso. Attualmente ha ricominciato il suo viaggio verso nord, lo comunica il British Antarctic Survey (l’organizzazione del Regno Unito che in questi anni lo ha monitorato), e si trova a 280 km di distanza dall’isola britannica. L’iceberg potrebbe ora dividersi in vasti segmenti, che potrebbero muoversi per anni, in modo incontrollabile, attorno alla Georgia del Sud.

Un anno fa i ricercatori a bordo della nave da ricerca del British Antarctic Survey, in missione scientifica nel Mare di Weddell per il progetto BIOPOLE, hanno osservato e studiato l’iceberg A23a, osservando come gli ecosistemi antartici e il ghiaccio marino, influenzano i cicli oceanici globali del carbonio e dei nutrienti.

«Sappiamo che questi iceberg giganti possono fornire nutrienti alle acque che attraversano – sottolinea Laura Taylor, biogeochimica della crociera BIOPOLE – creando ecosistemi fiorenti in aree altrimenti meno produttive. Ciò che non sappiamo è quale differenza possano fare in quel processo determinati iceberg, le loro dimensioni e le loro origini. Abbiamo prelevato campioni di acque superficiali dell’oceano dietro, immediatamente adiacenti e davanti alla rotta dell’iceberg. Dovrebbero aiutarci a determinare quale forma di vita potrebbe formarsi attorno ad A23a e come influisce sul carbonio nell’oceano e sul suo equilibrio con l’atmosfera».