Fantasmi adolescenziali

In questo thriller, Liza Marklund intreccia i temi dell’invidia e dei fantasmi del passato con le fratture emotive e le perdite dei personaggi



In un piccolo centro del Grande Nord, un gruppo di lettura tutto al femminile, il Circolo polare, si riunisce per discutere dei libri scelti a turno. Agneta, Sofia, Birgitta, Susanne e Carina diventano inseparabili nonostante differenze sociali e caratteriali, fino a quando una di loro sparirà misteriosamente. Un evento che influirà sulla vita delle quattro superstiti che si perderanno di vista finché, molti anni dopo, il cadavere mummificato di una ragazza verrà ritrovato e le indagini sulla sparizione ricominceranno scoperchiando sentimenti nascosti e verità oscure. In questo thriller, Liza Marklund intreccia i temi dell’invidia e dei fantasmi del passato con le fratture emotive e le perdite che ciascun personaggio ha subito, per mettere in evidenza forza e limiti delle amicizie adolescenziali.

Liza Marklund

Perfette sconosciute

Marsilio

p 352, 19 euro