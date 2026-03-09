martedì 10 Marzo 2026
Energia

Il “Libro Verde della Transizione Energetica” del Coordinamento FREE

Libro Verde Coordinamento Free
È stato presentato il 5 marzo a “Key – The Energy Transition Expo 2026”. Uno strumento di supporto per i decisori politici, con analisi e raccomandazioni di policy utili per rendere conseguibili gli obiettivi delineati dal Pniec

Il 5 marzo a Rimini, in occasione di “Key – The Energy Transition Expo 2026”, il Coordinamento FREE ha presentato il Libro Verde della Transizione Energetica. Il volume è il risultato di un lavoro corale reso possibile grazie al contributo delle associazioni aderenti al coordinamento, che hanno messo a disposizione le proprie competenze e l’esperienza maturata nei rispettivi ambiti di azione. Ne emerge una visione integrata a 360 gradi e coerente dei processi in atto nei diversi settori che concorrono alla transizione energetica.

Il Libro Verde è pensato come una pubblicazione ricorrente, a cadenza annuale, in grado di restituire con continuità l’andamento dei principali trend relativi a efficienza energetica, fonti rinnovabili elettriche e termiche e mobilità sostenibile. In questa prospettiva, intende anche svolgere una funzione di monitoraggio dinamico del percorso di avvicinamento agli obiettivi al 2030 definiti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), evidenziando scostamenti, criticità e opportunità.

Infine, il volume si propone come uno strumento di supporto per i decisori politici, offrendo elementi di analisi e raccomandazioni di policy utili all’individuazione di quei correttivi normativi e regolatori indispensabili per accelerare la transizione energetica e rendere effettivamente conseguibili gli obiettivi delineati dal Pniec. In questo senso, il Libro Verde ambisce a contribuire a un confronto informato e costruttivo, fondato su dati, evidenze tecniche e una visione di sistema.

