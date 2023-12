Le foto raccontano ogni poster incollato nel quartiere, il luogo scelto e il motivo. Ogni poster un messaggio, ogni immagine strappata uno stimolo a continuare

Colla 00139 è un libro fotografico che racconta il mondo dello street artist romano Lucamaleonte, ma è anche e soprattutto una dichiarazione d’amore per il suo quartiere, il luogo dov’è nato e cresciuto e dove ha cercato sempre di tornare. Perché dopo innumerevoli viaggi e spostamenti, in nessun luogo si è mai sentito a casa come al Nuovo Salario, o meglio al Tufello, quartiere di case popolari con i cortili interni grigio cemento ma dove tutto ciò che serve è a portata di passeggiata: la scuola dei figli, lo studio vicino casa, posizionato strategicamente sopra la pizzeria più amata.

Lucamaleonte, attraverso le foto realizzate dall’amico di una vita Marco Ubertini, racconta un progetto nato ad agosto di quest’anno, in una serata stanca e caldissima, mentre solo a casa era indeciso tra giocare alla playstation o andare a studio a disegnare. Scelta la seconda opzione realizza tre poster in poco tempo e decide di andare ad attaccarli in giro, come faceva tanto tempo prima. Casualmente Marco lo chiama e insieme iniziano a creare, incollare, fotografare e immaginare quello che sarebbe diventato il libro: una comune interpretazione della realtà, frutto della visione di due amici legatissimi al loro quartiere e profondamente interessati all’essere e al fare più che all’apparire. Le foto raccontano ogni poster incollato nel quartiere, il luogo scelto e il motivo.

Ogni poster un messaggio, ogni immagine strappata uno stimolo a continuare. A lavorare con la colla nel quartiere con codice avviamento postale 00139. L’ultimo poster illustrato nel libro, la cicala ad ali aperte con la scritta ‘Canta ora, piangi dopo’, è nel luogo dove Luca e Marco si sono conosciuti, il liceo Archimede, per celebrare il fatto che 25 anni dopo sono ancora qui, vivi, impegnati e tutto sommato felici.

Lucamaleonte, Marco Ubertini

Colla 00139

Drago edizioni

pp. 128, 30 euro