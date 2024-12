Oltre il bivio, come inventare un cammino in Italia

Il riconoscimento ufficiale di un cammino richiede progettazione, esplorazione e tracciatura dell’itinerario. Una guida sulla nascita dell’AltraVia scritto da camminatori esperti

Un viaggio lento, a piedi o in bicicletta, per riscoprire un territorio condividendo con altri appassionati un percorso naturalistico o un itinerario storico culturale. Un modo più sano e sostenibile di viaggiare, una vacanza alternativa alla portata quasi di tutti, che può richiedere un certo impegno fisico ma promette esperienze memorabili. I cammini, in Italia e all’estero, rappresentano ormai un fenomeno parecchio diffuso che ha ispirato numerose pubblicazioni e una discreta produzione di strumenti e orpelli tecnici da utilizzare alla bisogna. Gianni Amerio e Dario Corradino, camminatori e già autori di altre pubblicazioni sul tema, presentano un libro ibrido, che unisce il diario di viaggio e il manuale per novelli camminatori alla storia della creazione de l’AltraVia, il cammino da loro ideato tra Torino e Savona, realizzato con tenacia nonostante numerose difficoltà, più di tipo burocratico che tecnico. Il riconoscimento ufficiale di un cammino richiede infatti una precisa progettazione, l’esplorazione concreta di tutto il percorso e delle aree limitrofe, la tracciatura e poi la promozione dell’itinerario. L’AltraVia conduce i viaggiatori attraverso paesaggi bellissimi e preziosi già patrimonio dell’Unesco come Monferrato e Langhe, e pur rappresentando un modo sostenibile e gratuito per la valorizzazione del territorio, gli autori si sono dovuti giostrare tra infiniti moduli, Pec e raccomandate che non gli hanno risparmiato comunque multe assurde e infinite anticamere nei palazzi del potere locale. Ma non solo: in queste pagine non mancano informazioni sull’equipaggiamento giusto e le dritte utili per trovare facilmente l’acqua potabile o attraversare agevolmente terreni fangosi, né i consigli per diventare viaggiatori più consapevoli e corretti. Con ironia e leggerezza gli autori declinano le diverse tipologie dei moderni partecipanti ai cammini: tradizionalisti e tecnologici, gourmet o amanti delle barrette multiproteiche. Insomma, pregi e difetti del fantastico mondo dei camminatori, raccontato dall’interno senza prendersi troppo sul serio.

IL LIBRO

Gianni Amerio, Dario Corradino

Come inventare un cammino (e rovinarsi la vita)

Edizioni dei cammini / GoWalk

Pp. 134

14 euro