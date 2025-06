Il riscatto di Ruth

Uscito negli Usa nel 1995 e in Italia nel 1998, “Il colore dell’acqua” è una storia di rivincita, tornato in libreria recentemente grazie a Fazi editore

“Sbrigati a finire questa intervista. Voglio vedere Dallas. Se conoscessi la mia famiglia non perderesti tempo con queste sciocchezze, con la ricerca, per così dire, delle tue radici. Ricaveresti di più guardando un telefilm che facendo domande ai miei parenti, e in quanto a intervistare mio padre… lascia perdere. Gli verrebbe un colpo se ti vedesse”. È Ruth a parlare, la protagonista di questo romanzo scritto in forma autobiografica da James McBride, uno dei suoi dodici figli. Nata in Polonia nel 1921, in una famiglia di ebrei ortodossi, Ruth passa l’infanzia e l’adolescenza in Virginia, negli Stati Uniti, dove la sua famiglia si è rifugiata, lavorando duramente nel negozio del padre, un rabbino severo, un uomo sgradevole e crudele con le figlie che educa a suon di divieti e imposizioni degradanti. A vent’anni Ruth (ancora con il nome originario Rachel Shilky) fugge ad Harlem e compie l’impensabile: sposa un uomo nero. La famiglia la ripudia e celebra il rito della sua morte. Da allora Rachel Shilsky è morta, per far nascere Ruth McBride Jordan, l’altra, più autentica, versione di sé.

I suoi dodici figli, avuti con due mariti neri nel periodo di massimo splendore del Klu Klux Klan, sono all’oscuro della sua storia fino all’età adulta, quando James decide di indagare per scoprire chi fosse realmente sua madre. Una creatura bianca ed eterea, che sfrecciava in bicicletta in un quartiere totalmente nero, incurante degli sguardi e dei giudizi altrui, con l’unico obiettivo di assicurare salute e istruzione ai suoi ragazzi che, nonostante le difficoltà sociali e le scarsissime disponibilità economiche si affermeranno come medici, chimici e insegnanti in una città, New York, in continuo fermento tra proteste razziali, rivoluzioni e attivismo culturale.

Questo libro, uscito negli Usa nel 1995 e pubblicato per la prima volta in Italia nel 1998, è tornato in libreria recentemente grazie a Fazi editore che dello stesso autore ha pubblicato anche Good Lord Bird (2021), Il diacono King Kong (2023), L’emporio del cielo e della terra (2024).

James McBride

Il colore dell’acqua

Fazi editore

Pp. 240, 18 euro