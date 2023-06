Un bar, mille storie

Marco Balzano racconta attimi di vita di persone “vere” al Café Royal, con problemi, dilemmi e aspettative, durante la seconda ondata pandemica a Milano

Marco Balzano

Cafè Royal

Einaudi

p 128, 14,50 euro

Il Cafè Royal di via Marghera, a Milano, è la meta abituale degli abitanti del quartiere bene della città ma anche di clienti occasionali, di quell’umanità variegata che ogni giorno si sfiora, scambia due parole o si ignora, e che a volte incrocia per un po’ la traiettoria della propria vita attraverso il tempo. Marco Balzano racconta attimi di vita di persone “vere”, con problemi, dilemmi e aspettative. Tutti cercano qualcosa, tutti anelano alla felicità e alla soddisfazione, tra figli ingrati e mariti distratti, carriere noiose e fugaci desideri di evasione dalla realtà. Anche il contesto è reale: Milano sconvolta dalla seconda ondata pandemica, con le sirene delle ambulanze nelle orecchie, le mascherine sul volto, le serrande abbassate e le porte aperte con i gomiti.

Tra Federico, “il medico curante che non cura un bel niente” che al Cafè Royal compra i vol-au-vent per i colleghi di studio, visto che pazienti non si ricevono più, e Gabriele, che frequenta il bar nella speranza di conoscere il bel vicino di casa, il Cafè Royal è il punto d’incontro del microcosmo di via Marghera. Tanti capitoli per tante storie apparentemente diverse ma collegate tra loro e raccontate, di volta in volta, da un differente punto di vista. Da una parte c’è Serena, che vuole sentirsi ancora bella e desiderabile ma vorrebbe anche una maggiore complicità con sua figlia Noemi, dall’altra la stessa ragazza, che racconta con cinismo il fastidio che prova per sua madre e per una generazione di donne deluse e infelici che postano “selfie dalla macchina con la bocca a culo di gallina” e “citazioni a cazzo di Nietzsche o Prévert”.

Luca al Cafè Royal ci viene da Torino per incontrarsi con Veronica, dopo anni e con risvolti inaspettati. Ahmed a Milano viene per lavoro e approfitta del Cafè Royal per cercare una sua vecchia fiamma che vive in quella via. Carlotta in questa strada viveva con sua mamma e i fratelli, ma dopo la morte dell’anziana insegnante venderà la casa e manterrà solo i ricordi belli.