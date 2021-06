Una guida per vivere nel rispetto dell’ambiente

Il libro “10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato)” di Letizia Palmisano e Matteo Nardi è un manuale alla portata di tutti, per imparare a fare scelte responsabili ogni giorno

“10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato) è stato presentato il 5 Giugno 2021, giorno della Terra, e dato che ogni nostro comportamento ha una ricaduta ambientale, gli autori, Letizia Palmisano e Matteo Nardi, metteranno a dimora alcuni alberi per compensare la CO 2 emessa per la spedizione e la produzione dei libri.

Un libro pragmatico, un manuale agile e alla portata di tutti, per diventare consumatori responsabili e attivisti a partire dalle piccole scelte di ogni giorno: 10 idee, 10 capitoli per rispondere a domande concrete, di tutti i giorni, per riflettere su come essere più eco-friendly nel muoversi, in casa, in ufficio, ma anche su come mangiare in modo sano e sostenibile e non ultimo come essere un “genitore green”.

“Non c’è un secondo tempo, il momento per rimboccarsi le maniche è adesso, prima che sia troppo tardi e sparisca il cioccolato!” – raccontano Matteo Nardi e Letizia Palmisano, giornalisti ambientali di lungo corso, impegnati da anni nella diffusione della cultura della sostenibilità. “Il mondo ha bisogno di ognuno di noi perché anche nel piccolo della nostra quotidianità possiamo davvero fare la differenza. Vivere in modo più green è facile e si può iniziare da semplici piccoli passi: a guadagnarci saremo noi e il pianeta”.

A chiudere il libro una bonus track in cui si ripercorrono le storie di chi ha già iniziato a re­alizzare quel cambiamento che vorremmo vedere nel mondo: esempi di buone pratiche individuali, aziendali e associative che incoraggiano ad armarsi (di buone intenzioni) e partire perché tutti, un passo alla volta, possono essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.