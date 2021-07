Libero cinema in Libera Terra: al via il Festival contro le mafie

Appuntamento con la “Festa Mobile” il 9 luglio alle 12 sulle pagine di Cinemovel, Libera e Mymovies per la presentazione della manifestazione. Don Ciotti: “La cultura è responsabilità”

Si torna a viaggiare dal Nord al Sud Italia con il festival di Libero cinema in libera terra, promosso da Cinemovel Foundation e Libera. La crisi sanitaria, economica, sociale e culturale provocata dalla pandemia si è trasformata per le organizzazioni mafiose e criminali in una nuova occasione di arricchimento, grazie all’ingente disponibilità finanziaria derivante dai traffici illegali. “Il Festival di Libero Cinema è nato per portare l’esperienza culturale alle persone come strumento di lettura della società in cui viviamo e continua a farlo, tenendo insieme dimensione virtuale e reale, mettendo un piede in quel grande spazio che viene definito dell’Onlife – racconta Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel. – Nella scorsa edizione abbiamo sperimentato nuove modalità tra reale e virtuale, per condividere film, dibattiti, eventi culturali internazionali che hanno dato risultati molto positivi con oltre 60.000 spettatori e 100.000 visualizzazioni delle pagine del Festival. Quest’anno tutti gli appuntamenti del Festival, ad eccezione di quello di Ferrara ad ottobre, saranno disponibili sulla piattaforma di Mymovies, nostro insostituibile partner”.

Gli fa eco Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera: “È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Noi abbiamo la responsabilità della cultura e la cultura è responsabilità – ricorda Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera – Quando si parla di cinema è fondamentale non dimenticare queste parole: “conoscenza”, “consapevolezza” e “corresponsabilità”. Dobbiamo metterci in gioco come cittadini veri e responsabili perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi”. Per conoscere nel dettaglio il programma e le novità di questa 16ª edizione, appuntamento con la “Festa Mobile” di venerdì 9 luglio (h. 12) sulle pagine web di Cinemovel e di Libera.

Tappe di Libero cinema in Libera terra

La prima tappa sarà il 14 luglio a Lecco e l’ultima il 25 luglio a San Giuseppe Jato, in Sicilia. In mezzo ci sono Sessa Aurunca (Ce), Cerignola (Fg), Polistena (Rc), San Ferdinando (Rc). L’appuntamento è alle 21.15 nella piazza reale e sulla pagina dedicata al Festival su Mymovies. A presentare le opere, la regista o il regista di ogni film.Le tappe del Festival – che anche quest’anno incroceranno i campi di E!State Liberi – sono frutto di un’organizzazione condivisa e partecipata con le realtà del territorio: cooperative, scuole, presidii, cooperative, istituzioni, cittadini. Proiezioni, spettacoli, incontri sono le diverse attività di un Festival che vede nel proprio cartellone film di interesse e riflessione per il pubblico.

“Abbiamo scelto film di originalità stilistica e tematica. Opere che non hanno avuto l’opportunità di circolare tantissimo e che arrivano in luoghi di grande valenza simbolica – spiega Fabrizio Grosoli – Con alcune eccezioni – Nomad di Werner Herzog e Alla mia piccola Sama, tra gli altri – ci siamo concentrati su film e documentari che illuminano il nostro Paese. Dalla mafia raccontata da Kim Longinotto attraverso la biografia di Letizia Battaglia (Shooting the mafia) alle tematiche ambientali, passando per la corruzione e la drammatica storia che ci riguarda ancora con la storia di Giuseppe Pinelli (Pino, vita accidentale di un anarchico). Tutti i film che gli spettatori di Libero cinema apprezzeranno. Il nostro pubblico ha imparato ormai a conoscerci e da anni segue la nostra proposta culturale”.

Appuntamenti con Libero cinema magazine

Importante novità dell’edizione 2021 del Festival è Libero Cinema Magazine, una piazza virtuale pronta ad ospitare interviste e conversazioni con lo sguardo rivolto al dialogo sempre più necessario tra cinema, immagini in movimento e la realtà in cui siamo immersi. Cinque gli appuntamenti in programma: “Il cinema entra a scuola”, “Le terre dei fuochi”, “Cultura per la rigenerazione”, “Pianeta terra”, “L’immagine mancante”. Tra gli ospiti: Martina Alemanno, Maria Pia Ammirati, Fabrizio Barca, Matteo Bordone, Marco Rossi Doria, Paola Dubini, Luciano Floridi, Stefano Mancuso, Giulia Tosoni, Angela Vettese. Insieme al programma di film, il Festival propone la visione – dal vivo e on line – di due spettacoli, capaci di elaborare un nuovo linguaggio visivo incrociando immagini in movimento e le proiezioni di una lavagna luminosa: Mafia Liquida, tra cinema e fumetto con l’artista Vito Baroncini e Rifiutopoli. Veleni e antidoti, la conferenza spettacolo con il giornalista Enrico Fontana ed ancora Vito Baroncini.