Si parla spesso di libertà ma mai come oggi questo è diventato un termine controverso. Mentre noi, le persone, ci riferiamo alla libertà come possibilità di vivere e di avere mezzi di sussistenza, di avere accesso a risorse vitali come semi cibo acqua lavoro, le aziende definiscono la libertà come libero commercio. Per loro è sinonimo di globalizzazione. Per quest’ultime, questo prezioso diritto altro non è che la possibilità di distruggere il tessuto ecologico della Terra, il tessuto delle economie delle persone, della società. Le regole del “libero scambio” sono scritte dalle aziende per ingrandire la loro libertà di mercificare e privatizzare fino all’ultimo pezzetto di terra, l’ultima goccia di acqua, l’ultimo seme, l’ultima porzione di cibo, le ultime informazioni, la conoscenza e l’immaginazione. Nel loro processo è prevista la distruzione della libertà della terra e della famiglia, privatizzando e mercificando i beni comuni e ogni aspetto della vita. Il libero scambio dovrebbe essere veramente contrattazione tra i produttori indipendenti, che scambiano e vendono prodotti a prezzi equi.

Il commercio internazionale non è un’invenzione dell’Occidente, come spesso si dice, anche se in effetti la Compagnia delle Indie orientali è nata nel XVII secolo per usurpare il commercio di cui l’India era il fulcro. Prima del dominio britannico, l’India rappresentava il 27% dell’economia globale, la Gran Bretagna appena l’1,8%. Dopo oltre due secoli di dominio britannico, l’India era una terra di fame e povertà. Come Shashi Tharoor (politico indiamo membro del Parlamento, ndt) sottolinea nel suo L’era delle tenebre. L’impero britannico in India, “gli inglesi proclamarono le virtù del libero scambio, mentre distruggevano il libero scambio che gli indiani avevano portato avanti per secoli, se non millenni, sia per terra che per mare”. Non a caso, la prima “multinazionale” fu la East India company, che nel 1716 firmò un accordo di libero scambio con Farukhshir (all’epoca Gran Mogol, ndt), che permise agli inglesi di prendere in consegna l’economia indiana e colonizzare la nostra bella terra.

Nel 1994 a Marrakech, in Marocco, i governi firmarono il Gatt (l’accordo generale sulle tariffe e il commercio, ndt), che ha poi portato alla creazione nel 1995 del Wto, l’organizzazione mondiale del commercio. Come il trattato firmato dal nostro Gran Mogol, gli accordi del Wto sono scritti da società per le società, per espandere il loro controllo sulle risorse, sulla produzione, sui mercati, per stabilire monopoli. È stata la Monsanto scrivere l’accordo Trips (Trade related aspects of intellectual property rights, che stabilisce le regole della propietà individuale, ndt) del Wto: un tentativo di rivendicare i semi come invenzione e proprietà intellettuale loro.

il risultato è stato che l’india, il più grande produttore al mondo di semi oleosi e leguminose, è ora il più grande importatore di entrambi. Ma gli oli commestibili importati sono olio di soia gm e olio di palma, la cui estrazione porta alla massiccia deforestazione in Argentina, Indonesia e Brasile. Stiamo importando, ma i nostri agricoltori non sono in grado di vendere ciò che producono. Mentre la retorica della globalizzazione e del neoliberismo è facilitare il governo, la realtà è che le aziende tutelano violentemente gli interessi dell’1%, coloro che detengono il potere a costo della gente comune. A un livello più profondo, uno dei cambiamenti più significativi è stato l’emergere del potere finanziario sull’economia reale, la distruzione delle economie reali della natura e della società. La concentrazione del potere economico e la distruzione delle economie locali crea disoccupazione e insicurezza economica. Le insicurezze sono utilizzate dal potente per dividere le società lungo linee razziali e religiose. La frammentazione e la disintegrazione della società è intimamente legata al modello economico dominante.

In questa epoca di ricolonizzazione abbiamo bisogno di un nuovo movimento di libertà. Esattamente questo dovrebbe essere il nostro impegno nazionale per il 2017, nel centenario della Satyagraha di Gandhi Champaran. (Traduzione di Stefania Marchitelli)

Autore: Vandana Shiva