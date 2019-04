DI ANTONIO BIANCO

Il 28 aprile si celebra la “Giornata mondiale vittime dell’amianto”. A 27 anni dalla messa al bando – la legge 257 è del 1992 – la fibra killer continua ad essere un pericolo per la salute dei cittadini che ne vengono a contatto. Un vero e proprio bollettino di guerra: sono oltre seimila, ogni anno, i morti per mesotelioma maligno, un killer silenzioso e spietato, dato che il tumore concede in media un anno di vita dal suo insorgere.La bonifica dei siti contaminati è l’unico modo per difendersi. Ne sa qualcosa il Comune di Bari, che grazie alla ferma volontà dell’allora sindaco Michele Emiliano, oggi presidente della Regione Puglia, ha deciso di mettere in sicurezza l’area della ex Fibronit. La “fabbrica della morte” per cinquant’anni, dal 1933 al 1985, ha prodotto manufatti in eternit nel cuore della città, fra i quartieri di Japigia e Madonnella. Da quando è stato dato l’allarme della presenza di fibre di amianto nell’area, l’ex Fibronit ha rappresentato per il capoluogo pugliese una vera e propria emergenza almeno fino al 2006, quando è stata avviata la rimozione di circa 1.600 tonnellate di amianto sparse fra tetti, pavimenti e muri dei capannoni. Dopo anni e una burocrazia asfissiante, e nonostante i contenziosi, si è arrivati così all’autorizzazione del progetto definitivo da parte del ministero dell’Ambiente e dei relativi finanziamenti concessi dalla Regione Puglia. I costi complessivi per la bonifica sono stati di 14.227.684 euro, di cui dieci milioni provenienti da fondi regionali, tre milioni dal Cipe e 1.227.684 dai fondi ex legge 426/98 (“Interventi in campo ambientale”). Il sito è stato messo in sicurezza grazie all’impiego di speciali strati impermeabili e la creazione di una serie di collinette artificiali. È di poche settimane fa la notizia che il posizionamento di terreno vegetale e argilla all’interno di queste aree è stato completato in modo da mettere in sicurezza le aree.

Il prossimo step sarà la creazione del più grande parco pubblico della città, oltre centomila metri quadri dedicati alla memoria di Maria Maugeri e di tutte le altre persone morte di mesotelioma pleurico. Il 20 marzo scorso è stato approvato il progetto preliminare di quasi 15 milioni di euro. Il Comune, a questo punto, può partecipare a qualsiasi bando per poter accedere ai finanziamenti. «È bello passeggiare in questa grande area città – ha commentato l’attuale primo cittadino di Bari, Antonio Decaro – senza dover più fare lo slalom fra gli edifici che per anni hanno spaventato la nostra gente. Oggi quegli edifici non ci sono più, la fabbrica della morte non c’è più. Insieme al Comitato Fibronit, che da anni lotta e si prende cura di questo sito, abbiamo accompagnato gli assessori regionali per verificare l’ultimazione dei lavori e presentargli nei dettagli il progetto del parco della Rinascita».Quello di Bari non è il solo esempio di amministrazione virtuosa in tema bonifiche. Fra i Comuni che si candidano ad essere amianto freec’è sicuramente Bergamo. Grazie all’utilizzo dei droni per le riprese aeree, l’ente lombardo ha avviato una mappatura delle coperture, per la maggior parte in eternit, del capoluogo. Un lavoro certosino, con un margine di errore stimato fra il 3 e il 5%. Al momento sono state mappate 570 edifici su tutto il territorio comunale, il 22% delle coperture su un totale di 40 chilometri quadrati. Una volta ottenute le informazioni, l’ente le ha condivise con Arpa Lombardia e l’Agenzia della salute, con le quali ha firmato un protocollo per lo sharing delle banche dati. «Non è stato facile – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Graziella Leyla Giacà – mettere insieme tutti questi enti, ma alla fine grazie anche all’apporto della Regione siamo riusciti ad avviare la mappatura di tutta la città. Una volta individuata la copertura in amianto, e grazie anche alle verifiche della polizia locale, diamo sei mesi di tempo ai proprietari per mettersi in regola». Le pratiche di bonifica in corso sono più di ottanta, mentre altre settanta sono in fase di avvio anche grazie alla mappatura dei droni. Il Comune di Bergamo, per questo, ha ottenuto un riconoscimento per la riduzione dei rifiuti speciali da parte del ministero dell’Ambiente. Risulta inoltre al di sotto delle media regionale per quanto riguarda le coperture di edifici ancora in amianto. In Lombardia solo nel 2017, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio nazionale sull’amianto, sono morte duemila persone per patologie legate all’esposizione alla fibra killer. Per questo, come dimostra la città di Bergamo, è fondamentale avviare una mappatura dei siti contaminati.

Ma non sempre è così, anzi nella maggior parte dei casi, come denuncia Legambiente nel rapporto del 2018 “Liberi dall’amianto? I ritardi dei piani regolatori, delle bonifiche e delle alternative alle discariche”, le Regioni e gli enti locali sono appunto in ritardo, mentre in alcuni casi manca addirittura il censimento dei siti inquinati. La fibra è stata talmente utilizzata in passato nell’edilizia e nella cantieristica che tracce del materiale sono state ritrovate anche nel viadotto Morandi crollato lo scorso agosto. Sempre secondo il rapporto dell’associazione ambientalista, le strutture nel Belpaese dov’è presente l’amianto sono 370.000, fra cui 20.929 sono spazi industriali, 214.469 privati e 50.744 edifici pubblici. Fino allo scorso anno sono stati bonificati 6.869 edifici pubblici e privati. Nel dossier di Legambiente sono presenti anche un paio di campagne che si sono caratterizzate per informare correttamente sul tema dell’amianto. La prima è tutta siciliana. Palazzo dei Normanni ha promosso, insieme a Legambiente Sicilia, un progetto rivolto ai cittadini su quanto l’esposizione all’amianto sia pericolosa per la salute. La seconda è “Puglia Eternit Free”, anche in questo caso l’obiettivo è quello di fornire alla popolazioni tutti gli strumenti per difendersi dalla fibra killer.

LE CIFRE

6.000 i morti all’anno

370.000 le costruzioni coperte da amianto

6.869 gli edifici pubblici e privati bonificati

(Fonte: Rapporto “Liberi dall’amianto 2018” di Legambiente)

Articolo tratto dal mensile La Nuova Ecologia aprile 2019

