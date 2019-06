Il romanzo vincitore del “Pulitzer per la narrativa 2018” ha per protagonista Less, uno scrittore quasi cinquantenne che per sfuggire all’invito al matrimonio del suo ex compagno decide di partire per un giro del mondo sostenuto economicamente da strambi impegni lavorativi finora rifiutati. Il viaggio sarà l’occasione per una spietata, ma anche limpida e divertente, analisi personale sulla natura dell’amore.

La Nave di Teseo, pp. 292, 19 euro

(Milena Dominici)

