L’energia in prima pagina

Le nostre copertine raccontano un Paese pronto per un futuro rinnovabile. Nello speciale di fine anno i compiti da fare nel 2023 per compiere la giusta transizione ecologica

Il 2022 è stato l’anno dell’energia. È quanto suggerisce un rapido sguardo a tutte le copertine di Nuova Ecologia del 2022. Per ben tre volte la parola energia è stata presente nei titoli di cover, a febbraio, luglio-agosto e a dicembre. Una ripetizione che può far storcere il naso a qualche purista del mestiere, ma che rende chiaro quanto la produzione di energia sia legata alla crisi climatica e ai temi ambientali. E non solo. Ad aprile la copertina “La pace è rinnovabile” illustrata da Simone Rotella, traccia un futuro in cui le fonti rinnovabili ci libereranno dalle guerre e dalla dipendenza dalle fossili. Insomma, il tempo della transizione ecologica, ed energetica, è adesso.

La pace è rinnovabile traccia un futuro in cui le fonti rinnovabili ci libereranno dalle guerre e dalla dipendenza dalle fossili

Anche se le politiche dei governi Draghi e Meloni nel 2022 sono state a metà fra il futuro rinnovabile e il passato fossile, nel nostro Paese non mancano esperienze in cui la transizione ecologica è già in atto. Nei contributi degli esperti di Legambiente che ospitiamo in queste pagine, dall’agroecologia alla mobilità, dalla biodiversità alla gestione del ciclo dell’acqua, scopriamo quanto si è fatto e quanto ancora resta da fare per compiere la transizione. Insomma, i compiti da fare nel 2023 sono chiari, basta la giusta volontà per svolgerli al meglio.

LE COPERTINE DELLA NUOVA ECOLOGIA DEL 2022

1 of 11