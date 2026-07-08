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L’energia c’è

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Sergio Ferraris
di Sergio Ferraris
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110. Rinnovabili da sempre

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Sergio Ferraris
Sergio Ferrarishttps://www.sergioferraris.it/giornalista-scientifico/
Sono nato a Vercelli. vivo e lavoro a Roma e faccio il giornalista scientifico occupandomi principalmente d’ambiente. energia. scienza e tematiche sociali correlate. Sono direttore della rivista edita da Legambiente e Kyoto Club. QualEnergia. dedicata al mondo dell’energia. che ha come direttore scientifico Gianni Silvestrini. Sono stato premiato come “Reporter per la Terra 2015” da Earth Day Italia e dal Ministero dell’Ambiente.
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IN QUESTO NUMERO - N. 2 aprile - maggio 2026  

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Nucleare

In Italia, ma non solo, le incognite sull'energia atomica sono ancora molte, mentre la politica sembra procedere senza un chiaro disegno industriale.

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