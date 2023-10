LEITWIND guida la Transizione Energetica nell’Energia Eolica per un Futuro Sostenibile

E’ nel cuore delle Alpi, a Vipiteno, un piccolo borgo nella provincia di Bolzano, che ha inizio la storia di successo di LEITWIND, l’unico produttore italiano di impianti eolici di classe Megawatt.

LEITWIND fa parte del Gruppo HTI, specializzato nell’ambito delle tecnologie invernali (funivie, battipista e impianti di innevamento), che negli ultimi anni, grazie ad uno strategico percorso di diversificazione, si è affacciata con i suoi prodotti anche in nuovi settori di mercato, come la mobilità urbana, i veicoli cingolati e le turbine idroelettriche.

Grazie alla diversificazione delle competenze del Gruppo HTI e alla piena condivisione della filosofia produttiva e del patrimonio tecnologico, vengono mantenuti in ogni settore elevati standard qualitativi e di affidabilità, riconosciuti in tutto il mondo.

La sua storia inizia nel 2003, quando l’azienda Leitner S.p.A ha fatto il suo ingresso nel settore degli aerogeneratori con il marchio LEITWIND, sfruttando l’esperienza maturata nello sviluppo in-house del sistema di azionamento a presa diretta, il Direct Drive. Oggi, con oltre due decenni di esperienza nella costruzione e installazione di aerogeneratori brevettati con azionamento diretto e generatore sincrono a magneti permanenti, LEITWIND può vantare un portafoglio di oltre 400 aerogeneratori installati in tutto il mondo, di cui 200 con un contratto di assistenza e manutenzione attivo.

LEITWIND offre un’ampia gamma di prodotti con potenze nominali che spaziano dai 250 ai 3000 kW e con diametri rotori da 42 a 101 metri. La strategia dell’azienda è quella di differenziarsi dai grandi produttori, puntando alla realizzazione di progetti customizzati, volti a adattarsi alle esigenze specifiche del cliente e del mercato con l’obiettivo di fornire la soluzione perfetta per qualsiasi sito.

Sebbene il suo core market principale sia l’Europa, dove sono installate metà delle sue turbine eoliche, LEITWIND ha deciso di investire maggiormente in Italia inaugurando nel 2020 una nuova filiale operativa in provincia di Avellino con l’obiettivo di garantire un rapido dispiegamento dei team di assistenza e di fornire soluzioni sempre più sostenibili dato che in questa sede hanno luogo le attività di rigenerazione componenti.

Nonostante le sfide burocratiche e autorizzative che caratterizzano il settore eolico italiano, LEITWIND continua a mantenere un impegno costante nella ricerca e sviluppo così da offrire soluzioni sempre più performanti e innovative ai propri clienti con l’obiettivo di fornire tecnologie all’avanguardia che contribuiscano all’accelerazione della transizione ecologica verso un futuro energetico sostenibile. Per esempio, ha recentemente installato la prima LTW80 500 kW, configurazione studiata per rientrare in processi autorizzativi più rapidi. garantendo sempre la produzione ottimale di energia.

L’azienda è da sempre impegnata nello studio di prodotti progettati per la produzione decentralizzata di energia, per l’autoconsumo di piccole e medie imprese, nonché per le Comunità di Energia Rinnovabile, contribuendo così alla sostenibilità ed indipendenza energetica delle città e delle comunità locali. Questo approccio consente di consumare l’energia direttamente sul posto, evitando così i costi associati alle infrastrutture e riducendo le perdite di rete.

LEITWIND è un esempio di azienda italiana che sta lasciando un’impronta positiva nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione dell’energia rinnovabile a livello globale. La sua dedizione all’innovazione e alla sostenibilità la rendono un attore chiave in un mondo che richiede soluzioni energetiche sempre più eco-sostenibili.