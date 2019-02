Il 7 febbraio ha preso il via a Veronafiere l’11esima edizione di ‘Legno&Edilizia’, l’unica rassegna fieristica italiana interamente dedicata all’impiego del legno in edilizia. Nella giornata inaugurale della mostra internazionale, che si concluderà il 10 febbraio,180 industrie provenienti da tutto il mondo hanno esposto in due padiglioni le loro innovazioni tecnologiche anche sul versante dei materiali e delle tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico nell’edilizia.

Il tema della sostenibilità in campo edilizio è stato al centro della prima edizione di ‘EcoHouse’, esposizione ospitata nella biennale veronese sotto il patrocinio di Aiel (Associazione Italiana per l’Energia dal Legno), Anfus, Assocosma, Coordinamento Free (Fonti rinnovabili ed efficienza energetica), Enea, FIire, Italia Solare, Kyoto Club e Legambiente.

Tra i temi trattati nei primi convegni in programma la Direttiva 2018/844/EU, le politiche innovative per l’efficienza energetica in edilizia e la filiera solidale Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Inoltre Legambiente ha presentato in anteprima nazionale il suo primo Rapporto sui materiali innovativi e sostenibili per una nuova edilizia.

In questo contesto Verona si conferma il centro del triangolo industriale dei costruttori di edifici in legno che vede Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto come cuore della bioedilizia italiana col 53% delle unità locali attive nel territorio. Da qui partiranno in questi giorni proposte e aspettative di un settore che appare in crescita e rappresenta un bacino di produzione costituito a livello nazionale per il 46% da aziende giovani e dinamiche.

