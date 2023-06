‘Leggeri come una rondine, non come una piuma’

Il racconto, nelle parole di uno dei protagonisti, del congresso di Urbino del 1983. Nei fatti, il primo dell’associazione ambientalista

Quello che si tiene a Urbino nel 1983 è nei fatti il primo congresso dell’allora Lega per l’ambiente. Fondata tre anni prima all’interno dell’Arci di Enrico Menduni, attenta ai movimenti che segnano gli anni ’80, dal pacifismo al femminismo. E proprio Urbino segnerà l’emancipazione della Lega dall’Arci, che avverrà definitivamente a Perugia nel 1986, dove si delineano i tratti di un movimento che “ha bisogno di entrare in prima persona, senza delegare né limitarsi al ruolo di suggeritore, nello scontro politico e sociale”, come scritto negli “Appunti congressuali”. Un discorso rivolto alla sinistra, da cui proveniva la maggioranza dei fondatori e degli attivisti. Tanto che la Lega eleggerà presidente Chicco Testa, iscritto al Pci, e sceglierà Ermete Realacci come segretario – promotore con Scalia e Mattioli del Comitato per le scelte energetiche, non iscritto a nessun partito – facendo così saltare il manuale Cencelli che prevedeva la distribuzione di cariche tra comunisti, socialisti e nuova sinistra.

La Lega per l’Ambiente arriva a Urbino sulle ali dell’entusiasmo, forte di una crescita che l’ha portata a essere una delle più importanti associazioni ambientaliste in Italia, grazie alla scelta di dar vita a una struttura federativa alla quale aderiscono gruppi, circoli, collettivi, che pur mantenendo la propria autonomia sono consapevoli della necessità di una direzione nazionale. Anche per questo a Urbino convergono esponenti dei partiti di sinistra, che avvertono l’apertura di uno spazio promettente elettoralmente ma restano spiazzati dall’ambizione della Lega di pensare un movimento di cittadini come nuovo soggetto politico. Ricordo le telefonate di Loretta Solaini della direzione nazionale ad Assunta Brachetta, che aveva grandi responsabilità nell’organizzazione del congresso – allora segretaria di Lega per l’ambiente Marche, la prima a svolgere questo ruolo nell’associazione – per reperire più posti letto e rispondere alle richieste di partecipazione, tanto da dover prenotare anche negli hotel di Pesaro, Cattolica e Rimini. Assunta e Loretta ci hanno lasciato, ma resta la gratitudine per la dedizione con le quali lavorarono all’organizzazione di un appuntamento il cui successo sorprese molti.

Un congresso politico, quindi, dove la questione della rappresentanza andava collocata in “una vera e propria sfida unitaria sia nei confronti delle associazioni maggiori che del movimento” per evitare che si trasformasse “in un maquillage di forze politiche già esistenti”, orientando e favorendo il processo che porterà all’affermarsi dei Verdi e alla elezione in Parlamento, nelle file del Pci, di una nutrita pattuglia ambientalista, fra cui Chicco Testa, Enzo Tiezzi e Laura Conti. La novità della visione della Lega per l’ambiente era già nella “leggerezza” degli “Appunti” proposti alla discussione, lontani dai documenti politici dell’epoca. Così come il loro carattere, aperto su “quei punti sui quali non è ancora possibile raggiungere certezze e sui quali il dibattito è ancora vivo”, ma non vago. Come dimostra l’attualità, quarant’anni dopo, delle riflessioni allora avanzate e delle parole usate: la necessità di una transizione verso nuovi modelli sociali; l’ambientalismo scientifico; il concetto di limite contro l’ideologia della crescita; la scarsità delle risorse e la loro parziale riproducibilità; la centralità della questione energetica; l’obsolescenza del Pil; il verde pubblico, le piste ciclabili e pedonabili, la mobilità pubblica e la riqualificazione del patrimonio edilizio al posto del consumo di suolo come temi di una nuova ecologia urbana. E davanti alle resistenze e alle paure che frenano la transizione ecologica sembra scritto oggi uno dei passaggi più belli ed efficaci di quegli “Appunti”, per dirla con le parole di Paul Valéry: “leggeri come una rondine, non come una piuma”.