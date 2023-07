Al via il bando Piccoli Comuni per la rigenerazione sostenibile

Legambiente: “Finalmente la Legge Realacci comincia ad essere attuata concretamente”. Disponibili 160 milioni di euro per: t utela di ambiente, patrimonio culturale e paesaggio, m itigazione del rischio idrogeologico; s alvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, turismo lento e tanto altro

La legge Realacci per sostenere i Piccoli Comuni per cui Legambiente si è a lungo battuta ha ormai sei anni di vita e finalmente dopo un complesso percorso attuativo vede atterrare i primi fondi. Grazie al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentato in questi giorni in Conferenza Stampa a Palazzo Chigi dal Ministro Musumeci si avvia di fatto l’erogazione dei primi 160 milioni di euro stanziati e finalizzati secondo i criteri del Piano nazionale per la riqualificazione (sancito con DPCM 16 maggio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2022) che qualifica la natura prioritaria dei progetti, definisce i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati.

“Finalmente la legge Realacci inizia ad essere attuata concretamente – dichiara Stefano Ciafani, presidente Legambiente – speriamo il Piano diventi uno strumento ottimizzato con fondi certi, messi a sistema e incrementati per dare opportunità non solo a questi primi piccoli comuni che beneficeranno del fondo, che sono solo il 4% dei comuni interessati”.

Di questi primi 160 milioni di euro ciascun progetto può infatti ottenere 700mila euro di finanziamento moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte di una Unione o legati da una Convenzione. Tra le finalità: sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.

“Finalmente è bene che siano spese in maniera intelligente le risorse e che i bandi siano facili per il territorio generando effetti sperati – commenta Ermete Realacci, primo firmatario della legge – La forza della legge era nelle politiche che indicava, con l’idea di generare nuove risposte culturali come accaduto per gli uffici postali o sul fronte delle comunità energetiche su cui i piccoli comuni sono chiamati a sfidarsi e fare da apripista”.

Il Bando disciplina termini e modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento da finanziare nell’ambito del Piano nazionale, finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico; salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici; messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive; ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Tra i criteri preferenziali questo bando ha scelto di individuare la fragilità dei territori e l’avanzamento del progetto tra quelli più premiali di fatto indirizzando le poche risorse a disposizione, in qualche modo svantaggiando gli altri filoni individuati dalla legge e penalizzando i comuni meno attrezzati con progettisti e professionisti.

L’iter semplificato del bando prevede fino all’8 agosto una prima preiscrizione obbligatoria via pec di ciascun Ente candidato che deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale PEC e compilare un questionario, ma che potrà anche richiedere supporto tecnico. A seguire tra settembre e inizio ottobre verranno comunicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.

Le richieste di supporto e assistenza possono essere inviate esclusivamente all’indirizzo dedicato di posta elettronica pianopiccolicomuni@governo.it.

