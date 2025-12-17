Un Natale solidale con le confezioni di Legambiente

Con l’EcoNatale di Legambiente, ogni dono diventa parte di un progetto più grande: difendere il diritto dei bambini a crescere in salute e in un ambiente sicuro

Se ancora avete qualche dubbio su cosa regalare a Natale ecco un’idea che fa bene al cuore. Visitando il sito si possono prenotare le confezioni dell’Econatale di Legambiente e aderire alla raccolta fondi per il progetto Rugiada. Si tratta di un progetto per aiutare i bambini di Chernobyl attraverso cure e monitoraggio sanitario in una struttura situata in area non contaminata della Bielorussia. I piccoli ospiti grazie al progetto realizzato da Legambiente trascorrono un periodo di risanamento usufruendo di visite mediche e alimentandosi con cibo sano.

“Ancora oggi – afferma Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente e responsabile del progetto – più di cinque milioni di persone vivono in aree contaminate in Russia, Bielorussia ed Ucraina, mangiamo cibo radioattivo e bevono acqua contaminata con tutte le conseguenze che ciò comporta per la loro salute. La catastrofe nucleare del 26 aprile del 1986 ha provocato una situazione molto grave e, ancora oggi, a quasi quaranta anni dall’incidente nella centrale nucleare, le popolazioni colpite stanno pagando le conseguenze di quella tragica esplosione. È sempre più alta la proliferazione di patologie, in una situazione aggravata dalla grave crisi economica e dalla guerra in Ucraina”.

“Legambiente – continua Angelo Gentili – prosegue sia nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità della scelta nucleare sia nel portare avanti il progetto Rugiada in un centro all’avanguardia della Bielorussia per aiutare concretamente le bambine e i bambini di Chernobyl che grazie ad un’alimentazione priva di radionuclidi perdono fino al 60% della contaminazione radioattiva presente nel loro organismo con un miglioramento del loro stato di salute”.

Ma l’Econatale di Legambiente oltre alla solidarietà racconta anche la sostenibilità e le eccellenze alimentari del territorio. Infatti, attraverso i pacchi dell’Econatale è possibile regalare e regalarsi tanti prodotti gustosi, sani e di filiera corta all’interno di una confezione in cartone riciclato che rispecchia i principi dell’economia circolare.

Attraverso il sito econatale.festambiente.it in questi ultimi giorni si può scegliere la confezione che si preferisce per fare un regalo etico, buono e sostenibile.

Nel sito sono presenti tutte le tipologie disponibili con tanti prodotti agroalimentari biologici e tradizionali: una sorpresa buona per il palato che regala anche speranza a chi è meno fortunato di noi.