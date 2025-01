L’obiettivo è monitorare nell’applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità giuridica delle imprese, in particolare per la tutela dell’ambiente

Legambiente e l’Associazione Generazione 231 – Aps, costituita da una rete di giovani Avvocati specializzati nell’analisi e nell’applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità giuridica delle imprese, hanno siglato un Protocollo d’intesa finalizzato a diffondere una maggiore conoscenza di questa normativa, in particolare per quanto riguarda la tutela penale dell’ambiente, e lavorare insieme alle modifiche necessarie per attuarla in maniera più significativa.

“Legambiente ha maturato in questi trent’anni – afferma il Presidente Stefano Ciafani – un’approfondita conoscenza dei fenomeni di criminalità ambientale nel nostro Paese, quasi sempre connessi a reati d’impresa. Grazie a quest’attività, sono stati raggiunti risultati importanti, come l’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale, grazie alla legge 68 del 2015. Attraverso la collaborazione con l’Associazione Generazione 231 accenderemo un “riflettore” su come sia applicata una normativa fondamentale, com’è quella della responsabilità giuridica delle imprese”.

Il Protocollo d’intesa prevede, accanto ad attività e iniziative di informazione e sensibilizzazione, l’avvio di un monitoraggio presso gli Uffici giudiziari competenti dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 per quanto riguarda nello specifico i reati ambientali.

“Ad ormai più di vent’anni dalla sua introduzione – afferma l’avv. Valerio Silvetti, Presidente dell’Associazione Generazione 231 – è opportuno verificare l’attuazione della normativa e porre le fondamenta per una riforma organica e ragionata della responsabilità penale per gli enti”. Attraverso i dati raccolti sarà possibile analizzare lo stato di attuazione, la sua distribuzione territoriale, le buone pratiche ed eventuali criticità. Si tratta di un approfondimento importante, anche alla luce del percorso di riforma oggetto di una specifica Commissione istituita dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio”.

Gli adempimenti e gli impegni legati a una corretta applicazione del Sistema231 sono molteplici e occorre che tutte le parti in gioco – imprese, istituzioni, magistratura – siano coese e determinate a valorizzare l’etica e la legalità, offrendo, al contempo, strumenti idonei e parametri al variegato mondo imprenditoriale. “La collaborazione con Legambiente, istituzione storica e riconosciuta a livello nazionale – conclude il vicepresidente dell’associazione Generazione 231, avv. Gianvito Rizzini – sarà fondamentale per imprimere la giusta rilevanza alla materia regolata dal d.Lgs. n. 231/2001”.