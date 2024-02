Agricoltura, Legambiente smonta le fake news sulla protesta dei trattori

Sono vere e proprie bufale ambientali che sanno solo di campagna elettorale, di attacchi gratuiti al green deal europeo e all’ambiente. Il 15 febbraio a Roma tre presidi degli agricoltori

In occasione della giornata della protesta dei trattori a Roma, Legambiente smonta quattro delle fake news principali circolate negli ultimi tempi con il solo fine di attrarre consensi elettorali. E lo ha fatto all’interno dello speciale Unfakenews, campagna ideata dal 2020 dalla stessa associazione insieme a Nuova Ecologia per contrastare la disinformazione ambientale.

I temi caldi al centro della protesta riguardano, nello specifico, la mission del green deal europeo, l’uso sicuro dei pesticidi in agricoltura, l’obbligo europeo a lasciare libero il 4% dei terreni e la sostituzione dei cibi tradizionali con quelli sintetici. Vediamole nel dettaglio:

il Green deal danneggia produttori e consumatori

Falso, perché è un programma ambientale creato con lo scopo di agevolare i percorsi di decarbonizzazione e contrastare gli effetti della crisi climatica. «Accusare il Green deal di voler affossare il mondo agricolo è incomprensibile – dichiara Ciafani – visto che lo stesso Esecutivo, in assenza di una veloce transizione ecologica, nel piano di adattamento climatico stima al 2050 12,5 miliardi di euro all’anno di perdite del settore agricolo. Si rischia solo di far passare tante fake news, mentre le cause dei problemi agricoli sono altre». La crisi economica che stanno vivendo le piccole e medie imprese agricole – che costituiscono il 4,78% dell’imprenditoria italiana e sono responsabili del 41% dell’intero fatturato generato in Italia – è legata a una politica comunitaria del passato che, per decenni, ha destinato l’80% delle risorse solo al 20% delle aziende, privilegiando quelle grandi e il metodo intensivo.

2. l’utilizzo dei pesticidi è indispensabile a salvare l’agricoltura

Falso, in quanto non esistono prove a supporto del fatto che il loro impiego migliori le rese agricole o la salvaguardia delle colture. Al contrario, è dannoso sia per la salute umana che per la conservazione degli ecosistemi, generando resistenze nelle popolazioni di insetti tali da rendere necessario l’impiego di trattamenti sempre più frequenti ed efficaci. Lo stesso vale per l’uso massivo di antibiotici all’interno degli allevamenti, che ha favorito l’insorgenza dell’antibiotico-resistenza. Eppure, l’utilizzo di prodotti come il Glifosato – inserito dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene” (categoria 2A) – è stato rinnovato di altri dieci anni.

3. l’Europa vieta la coltivazione del 4% dei terreni per speculare sul lavoro degli agricoltori

Falso. Uno degli scopi principali, che punta sulla difesa del suolo dall’erosione e dal dissesto idrogeologico, è proprio nell’interesse del primo settore. Molto peso viene dato anche alla fertilità dei suoli e alla tutela della biodiversità grazie ad aree incolte, siepi, boschetti, stagni e servizi ecosistemici. Il ripopolamento di insetti, come le api, è fondamentale per raggiungere un equilibrio sano tra produttività e ambiente.

4. l’Europa vuole sostituire i cibi tradizionali con quelli sintetici

La carne coltivata – non è ancora disponibile in Europa e, quindi, neppure in Italia – è una possibile alternativa all’attuale sistema di allevamento intensivo a danno della salute animale, umana e ambientale. Ma non risolve il problema principale: ridurre il consumo di carne. In primis, la carne coltivata non potrebbe sostituire la carne prodotta da allevamento tradizionale – l’European Food Safety Authority (EFSA) non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione al riguarda – ma solo aggiungere una nuova linea di mercato per i consumatori. Non a caso questo ambito di ricerca è sostenuto soprattutto dalle multinazionali della carne.

«Il Governo Meloni dovrebbe evitare di alimentare la confusione e dimostrare più capacità di intervento, perché il taglio dell’Irpef per i redditi più bassi da solo non può bastare – aggiunge Ciafani – Servono anche misure concrete a sostegno della transizione ecologica in agricoltura come snellire la burocrazia, garantendo assistenza tecnica e politiche a sostegno del reddito, incentivare l’agroecologia, premiando chi punta sui servizi ecosistemici, lo sviluppo delle rinnovabili per produrre energia, e approvando l’inserimento dei delitti delle agromafie nel codice penale per fermare l’illegalità e la concorrenza sleale del settore».